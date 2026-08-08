Cosenza, Franz Caruso: “casa, giovani e lavoro sono le sfide sulle quali si misura il riformismo”

Il sindaco Franz Caruso sostiene la raccolta firme di Avanti PSI e rilancia un riformismo fondato su equità, solidarietà e sviluppo, con interventi concreti per rendere la casa più accessibile e offrire maggiori opportunità a giovani, lavoratori, professionisti, artigiani e piccole imprese

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Cosenza saprà rispondere positivamente alla raccolta firme promossa da Avanti PSI, perché gli obiettivi che la animano mettono al centro questioni che riguardano concretamente la vita delle persone: dare più opportunità ai giovani, rendere la casa più accessibile e sostenere chi lavora, produce e investe, dalle partite IVA ai professionisti, dagli artigiani alle piccole imprese”. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, socialista da sempre, sottolineando come “queste siano battaglie che appartengono pienamente alla cultura del socialismo riformista e progressista: stare dalla parte di chi è più fragile, ridurre le disuguaglianze, difendere la dignità del lavoro e creare le condizioni perché ciascuno possa costruire con maggiore libertà e sicurezza il proprio futuro”.

La raccolta firme di Avanti PSI – prosegue Franz Caruso – ha il merito di riportare la politica sui problemi reali e su obiettivi concreti. Non si tratta soltanto di sostenere tre proposte, ma di affermare un’idea precisa di società: una società nella quale chi è più fortunato contribuisca maggiormente al bene comune e nella quale le istituzioni siano capaci di intervenire per garantire opportunità e sostegno a chi vive condizioni di maggiore difficoltà”.

Da Sindaco – aggiunge – credo che questi valori non possano rimanere soltanto affermazioni di principio. Devono tradursi in politiche concrete. È quello che stiamo cercando di fare anche a Cosenza, con gli strumenti e le risorse che un’amministrazione comunale può mettere in campo”.

Sul tema della casa – spiega il Primo Cittadino – siamo impegnati con “Una casa per tutti”, un intervento rivolto ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di difficoltà nel sostenere il pagamento dell’affitto. È un aiuto importante per chi rischia di scivolare in una condizione di maggiore fragilità, ma anche un modello di welfare che non si limita al contributo economico: attraverso i servizi sociali comunali si accompagna la famiglia in un percorso di inclusione e autonomia. Parallelamente stiamo lavorando per favorire i contratti a canone concordato, perché il problema della casa deve essere affrontato sostenendo contemporaneamente gli inquilini e i proprietari. Vogliamo rendere gli affitti più accessibili, ma anche creare le condizioni perché il patrimonio immobiliare venga valorizzato e rimesso in circolo. È una politica di equilibrio e responsabilità che risponde a un bisogno sociale sempre più evidente”.

Il sindaco Franz Caruso richiama, quindi, il lavoro avviato sul fronte dei giovani, dell’artigianato e delle piccole attività economiche: “con il masterplan “Cosenza Attrattiva” e con “Cosenza Crea” abbiamo scelto di investire sulla capacità della città di produrre sviluppo, lavoro e nuove opportunità. Abbiamo destinato 800 mila euro di Agenda Urbana 2 alle piccole e medie imprese e stiamo costruendo un sistema che mette in relazione artigianato, commercio, turismo, cultura, creatività e innovazione. Vogliamo valorizzare le competenze, favorire il ricambio generazionale e accompagnare chi sceglie di fare impresa. Quando parliamo di partite IVA, professionisti, artigiani e piccole imprese non parliamo soltanto di economia, parliamo di persone, di famiglie, di lavoro e di futuro. Chi apre uno studio, una bottega o una piccola attività e ogni giorno affronta difficoltà e responsabilità rappresenta una parte fondamentale della nostra comunità. Sostenere queste realtà significa difendere il lavoro e, nello stesso tempo, creare nuove opportunità soprattutto per i giovani”.

Per Franz Caruso, dunque, “la raccolta firme di Avanti PSI intercetta pienamente una domanda di politica che non può più essere elusa. Per questo rivolgo un invito a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Cosenza: firmate per le nostre proposte. È un gesto semplice e concreto per sostenere idee che mettono al centro la casa, i giovani e il lavoro, e per contribuire a costruire una società più giusta, più equa e capace di offrire nuove opportunità. Chiedo a tutti di partecipare per far sentire la vostra voce, perché il cambiamento passa anche dalla partecipazione e dalla scelta di sostenere concretamente queste battaglie”.

È questa la sfida del riformismo oggi: tenere insieme solidarietà e sviluppo, tutela dei più deboli e valorizzazione di chi produce, welfare e lavoro, diritti e opportunità. Da socialista da sempre considero questi obiettivi parte integrante della mia storia politica e della mia idea di amministrazione. Cosenza – conclude il sindaco Franz Caruso – attraverso un’amministrazione fondata sui valori riformisti, progressisti e del centrosinistra, sta cercando di dimostrare che la politica può ancora essere uno strumento concreto per migliorare la vita delle persone. Non basta dire di stare dalla parte degli ultimi: bisogna costruire strumenti per sostenerli. E non basta parlare di crescita: bisogna creare le condizioni perché giovani, professionisti, artigiani e imprese possano crescere insieme alla propria comunità. Come unico sindaco socialista di un capoluogo di provincia italiano sento anche la responsabilità di testimoniare, attraverso l’azione amministrativa, che il riformismo non è una parola del passato. È una scelta politica attuale, fatta di equità, solidarietà, sviluppo e attenzione concreta alle persone. È da qui che deve ripartire un centrosinistra credibile: dai bisogni reali, dalle idee e dalla capacità di trasformarle in risposte concrete per come il campo largo si sta impegnando a fare a Cosenza”.

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