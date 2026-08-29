Cosenza, che amarezza: il Potenza se la ride a tempo scaduto, arriva il secondo ko stagionale | CLASSIFICA

A un passo dal primo punto stagionale, il Cosenza subisce il gol dell'1-2 dal Potenza al 95' e raccoglie la seconda sconfitta in altrettante gare

Potenza Calcio
Foto Instagram Potenza Calcio

Un punticino, meglio di niente. Questo il pensiero del Cosenza in pieno recupero, nella gara ‘casalinga’ di Crotone (campo neutro) contro il Potenza. Situazione grottesca, resa ancor più complicata dal gol beffardo subito nel recupero che ha tramutato un pari in una sconfitta. Punticino? Nemmeno quello. Il Cosenza inizia la stagione con due sconfitte in altrettante partite. Dopo il 3-1 subito dal Cerignola all’esordio, i “Lupi” cedono al Potenza nella seconda giornata.

Alla rete iniziale di Bando, al primo minuto di gara, risponde Dametto al 49′. Pareggio che regge fino al 95′ quando la rete di Bura è una vera e propria doccia fredda per i calabresi.

Risultati Serie C Girone C 2ª Giornata

Venerdì 28 agosto

Ore 21:00

Barletta-Bari 3-0
Casarano-Giugliano 4-3
Cavese-Audace Cerignola 3-1
Scafatese-Picerno 0-2

Sabato 29 agosto

Ore 18:00

Foggia-Salernitana 1-1
Savoia-Caserta 1-2
Sorrento-Crotone 1-0

Ore 21:00

Cosenza-Potenza 1-2
Inter-Altamura 1-1
Monopoli-Catania 2-0

Classifica Serie C Girone C

  1. Potenza 6
  2. Picerno 6
  3. Sorrento 6
  4. Barletta 4
  5. Casertana 4
  6. Inter U23 4
  7. Foggia 4
  8. Altamura 4
  9. Monipoli 3
  10. Audace Cerignola 3
  11. Bari 3
  12. Cavese 3
  13. Casarano 3
  14. Giugliano 1
  15. Salernitana 1
  16. Scafatese 1
  17. Savoia 0
  18. Cosenza 0
  19. Catania 0
  20. Crotone (-6)

Prossimo turno Serie C, 3ª Giornata

Sabato 5 settembre

Ore 18:00

Crotone-Barletta

Ore 21:00

Bari-Casarano
Giugliano-Sorrento
Potenza Monopoli

Domenica 6 settembre

Ore 15:00

Salernitana-Cavese

Ore 18:00

Altamura-Savoia

Ore 21:00

Casertana-Scafatese
Foggia-Audace Cerignola

Lunedì 7 settembre

Ore 20:30

Catania-Cosenza

Ore 21:00

Picerno-Inter U23

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