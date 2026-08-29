Cosenza, che amarezza: il Potenza se la ride a tempo scaduto, arriva il secondo ko stagionale | CLASSIFICA

Un punticino, meglio di niente. Questo il pensiero del Cosenza in pieno recupero, nella gara ‘casalinga’ di Crotone (campo neutro) contro il Potenza. Situazione grottesca, resa ancor più complicata dal gol beffardo subito nel recupero che ha tramutato un pari in una sconfitta. Punticino? Nemmeno quello. Il Cosenza inizia la stagione con due sconfitte in altrettante partite. Dopo il 3-1 subito dal Cerignola all’esordio, i “Lupi” cedono al Potenza nella seconda giornata.
Alla rete iniziale di Bando, al primo minuto di gara, risponde Dametto al 49′. Pareggio che regge fino al 95′ quando la rete di Bura è una vera e propria doccia fredda per i calabresi.
Risultati Serie C Girone C 2ª Giornata
Venerdì 28 agosto
Ore 21:00
Barletta-Bari 3-0
Casarano-Giugliano 4-3
Cavese-Audace Cerignola 3-1
Scafatese-Picerno 0-2
Sabato 29 agosto
Ore 18:00
Foggia-Salernitana 1-1
Savoia-Caserta 1-2
Sorrento-Crotone 1-0
Ore 21:00
Cosenza-Potenza 1-2
Inter-Altamura 1-1
Monopoli-Catania 2-0
Classifica Serie C Girone C
- Potenza 6
- Picerno 6
- Sorrento 6
- Barletta 4
- Casertana 4
- Inter U23 4
- Foggia 4
- Altamura 4
- Monipoli 3
- Audace Cerignola 3
- Bari 3
- Cavese 3
- Casarano 3
- Giugliano 1
- Salernitana 1
- Scafatese 1
- Savoia 0
- Cosenza 0
- Catania 0
- Crotone (-6)
Prossimo turno Serie C, 3ª Giornata
Sabato 5 settembre
Ore 18:00
Crotone-Barletta
Ore 21:00
Bari-Casarano
Giugliano-Sorrento
Potenza Monopoli
Domenica 6 settembre
Ore 15:00
Salernitana-Cavese
Ore 18:00
Altamura-Savoia
Ore 21:00
Casertana-Scafatese
Foggia-Audace Cerignola
Lunedì 7 settembre
Ore 20:30
Catania-Cosenza
Ore 21:00
Picerno-Inter U23