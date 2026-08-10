Cosenza Calcio: ufficiali tre operazioni, una in entrata e due in uscita

Il Cosenza ha ufficializzato quest’oggi tre operazioni, due in entrata e una in uscita. Ceduto Langella a titolo definitivo al Perugia, mentre Racine Ba va alla Dolomiti Bellunesi. Dall’Inter, sempre a titolo definitivo, arriva il giovane Daniele Quieto. “Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Perugia i diritti sulle prestazioni sportive del centrocampista Christian Langella. Nato a Livorno il 7 aprile 2000, il suo arrivo tra i Lupi il 1° settembre 2025 ha rappresentato una fase importante della carriera. Ha indossato la casacca rossoblù con grande impegno e continuità. Langella ha incarnato lo spirito di squadra dimostrando maturità, professionalità e crescita costante. Il club ringrazia di cuore Christian per la dedizione mostrata, per l’esempio di attaccamento al gruppo e per il contributo offerto in campo. A Christian vanno i più sinceri e calorosi auguri per il prosieguo della carriera” si legge nella nota della cessione di Langella.

Questo invece il comunicato di Ba. “Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Racine Ba alle Dolomiti Bellunesi. Classe 2003, nato in Senegal (Saint-Louis), ha indossato la maglia rossoblù dei Lupi a partire dal gennaio 2026. La società ringrazia Racine per la disponibilità e la professionalità mostrate durante la permanenza a Cosenza. A lui vanno i migliori auguri per la nuova avventura in Veneto, affinché questa tappa possa valorizzare al meglio le sue qualità e portare nuovi successi”.

Questo invece il comunicato di ingaggio di Quieto. “Il Cosenza Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo dall’Inter dei diritti sulle prestazioni sportive di Daniele Quieto. Il 20enne veneziano di origini venezuelane ha firmato oggi un contratto biennale con il club rossoblù. Quieto ha mosso i primi passi nelle giovanili del Venezia prima di entrare, nel 2019, nel settore giovanile nerazzurro. Con la Primavera dell’Inter ha vissuto anni di crescita importante, contribuendo alla conquista del Campionato di categoria e mettendo in mostra qualità tecniche di alto livello.

Ha avuto anche l’occasione di frequentare l’ambiente della prima squadra dell’Inter, partecipando ad allenamenti e alla preparazione estiva sotto la guida di Simone Inzaghi. Nella stagione appena conclusa ha compiuto il debutto tra i professionisti con la maglia del Latina, totalizzando diverse presenze in Serie C e maturando esperienza preziosa. Ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili italiane prima di rappresentare il Venezuela Under 20. Quieto rappresenta un inserimento di prospettiva e qualità per il reparto offensivo del Cosenza Calcio. Il nuovo calciatore si è già unito nel training della squadra al San Vito – Marulla. Il club dà il benvenuto a Daniele e gli augura di raggiungere risultati brillanti con la compagine rossoblù. Forza lupi”.