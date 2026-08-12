Cosenza Basket, ultimo tassello per coach Carolillo: Denys Shvets rinforza il reparto lunghi

Coach Sergio Carolillo aveva ancora un posto da riempire sotto le plance. Ed ecco Denys Shvets. Classe 2002, 203 centimetri, 90 chili, origini ucraine. Un centro che unisce fisicità a un percorso già ricco di esperienze nonostante l’età. Cresciuto nel vivaio del Basket Academy Catanzaro, ha esordito in Serie D e C Gold prima di spostarsi per accumulare minuti e responsabilità. La prima tappa è stata Lecce, in Serie C, dove ha chiuso con 14 punti di media e un career high di 23. Poi il rientro in Calabria per una breve parentesi con la Bim Bum Rende in Serie B, quindi Anagni, ancora in Serie C. La scorsa stagione l’ha giocata in Serie B con Basket Academy Catanzaro, prima di approdare a Francavilla Fontana, nella serie C pugliese, dove ha mantenuto medie da protagonista (10,5 punti in 27 presenze).

“Era il profilo che cercavamo – ha dichiarato coach Carolillo –. Un centro giovane, fisico, con voglia di crescere. Ha già calcato campi importanti e conosce il basket del Sud. Sono convinto che sarà utile al gruppo“. Con l’arrivo di Denys Shvets, la Pirossigeno Cosenza considera chiuso il roster.