Corigliano Rossano, donna di 68 anni muore in uno studio medico: i familiari presentano denuncia

Una denuncia è stata presentata al commissariato di Corigliano-Rossano della polizia dai familiari della donna di 68 anni morta ieri sera in uno studio medico dove si era recata per sottoporsi ad una seduta di ozonoterapia. I familiari, assistiti dall’avvocato Francesco Nicoletti, chiedono di accertare se la terapia possa essere la causa del decesso. Una risposta in tal senso potrà darla solo l’autopsia che sarà disposta mei prossimi giorni dalla magistratura sul corpo della donna. La signora si era recata nello studio di un ortopedico che ha in fitto una stanza nello studio di un collega, per l’ozonoterapia in quanto sofferente di ernie cervicali. Una terapia alla quale si sarebbe già sottoposta in precedenza nell’ambito di un ciclo di cure. Allo stato non sarebbe stato ancora accertato se il malore mortale sia avvenuto, prima, durante o dopo la terapia. Accertamenti per chiarire la circostanza sono in corso da parte della polizia.