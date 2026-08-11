Corigliano-Rossano, al Centro Estivo Magnolia il body painting diventa un laboratorio di crescita | FOTO

Il body painting non soltanto come momento di gioco e creatività, ma come esperienza educativa attraverso la quale imparare a conoscere il proprio corpo, esprimere le emozioni e rispettare gli altri. È questo il percorso proposto nei giorni scorsi ai bambini del Centro Estivo Magnolia di Corigliano-Rossano. Per un bambino il corpo rappresenta il primo spazio da conoscere, abitare e raccontare. Prima ancora delle parole, sono le mani, i movimenti, i colori, il contatto e le emozioni a comunicare chi siamo, cosa proviamo e come ci relazioniamo con gli altri. Inserito all’interno di un percorso educativo, il body painting diventa quindi un’esperienza di consapevolezza, espressione, rispetto e scoperta di sé.

Teresa Pia Renzo: il corpo è il primo linguaggio dei bambini

A sottolineare il valore del laboratorio è la pedagogista Teresa Pia Renzo, direttrice della Cooperativa Magnolia. L’attività, inserita nella settimana dedicata ai laboratori, è stata progettata per stimolare la fantasia, la creativività e la consapevolezza corporea.

Ai bambini è stata così offerta la possibilità di sperimentare il corpo non soltanto come dimensione fisica, ma anche come mezzo di espressione artistica e di relazione con gli altri.

Colori, gesti e fantasia per raccontare le emozioni

Durante il laboratorio, i bambini hanno utilizzato colori e gesti per trasformare la pelle in una piccola superficie creativa. Un’esperienza libera, coinvolgente e fortemente espressiva, nella quale ogni partecipante ha potuto dare spazio alla propria immaginazione.

I piccoli hanno scoperto che l’arte non vive esclusivamente su un foglio, ma può manifestarsi anche attraverso il corpo, il movimento e il gioco condiviso. Il colore è diventato così uno strumento per raccontare emozioni, idee e sensazioni.

Il body painting allena motricità fine e coordinazione

L’attività ha consentito ai partecipanti di allenare anche la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale, attraverso gesti che richiedono attenzione, controllo, precisione e delicatezza.

Toccare, colorare, osservare il risultato, dosare il movimento e rispettare i tempi del laboratorio sono passaggi importanti per rafforzare nei bambini l’autonomia, la concentrazione e la capacità di autoregolazione.

Il rispetto degli spazi personali e il valore del consenso

Uno degli aspetti più significativi dell’esperienza è stato il lavoro dedicato al rispetto degli spazi personali. In un’attività che coinvolge direttamente il corpo, i bambini imparano che avvicinarsi all’altro richiede attenzione, misura, cura e consenso.

La creatività diventa in questo modo anche educazione alla relazione. Collaborare, aspettare il proprio turno, condividere i materiali, osservare il compagno e rispettare i confini di ciascuno sono comportamenti che contribuiscono alla crescita individuale e collettiva.

Al Centro Estivo Magnolia anche il divertimento educa all’autocontrollo

Il Centro Estivo Magnolia continua così a proporsi come un tempo educativo pieno, anche quando il linguaggio prevalente è quello del gioco. Il laboratorio di body painting ne è un esempio: i bambini si divertono, sperimentano, ridono e creano, ma lo fanno all’interno di un contesto guidato, sicuro e rispettoso.

È in questa cornice – conclude Teresa Pia Renzo – che i bambini imparano a esprimersi senza invadere, a partecipare senza imporsi e a utilizzare la fantasia come strumento di crescita. Educare significa anche aiutare ogni bambino a sentirsi libero, ma mai solo, nella relazione con gli altri.