Corigliano-Rossano, 72enne uccisa a colpi alla testa: fermato il marito

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Carmela Bifano, trovata senza vita in un fondo agricolo a Villaggio Frassa. Il fermo è stato disposto dalla Procura di Castrovillari dopo un lungo interrogatorio: era stato il marito a dare l’allarme raccontando di aver visto due uomini allontanarsi

luogo omicidio campagna
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

E’ stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell’area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano, nel Cosentino. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia, che conduce le indagini, terminato stamani verso le 6. E’ stato lo stesso uomo a dare l’allarme dicendo di avere trovato la moglie riversa a terra aggiungendo di avere visto due uomini allontanarsi.

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