Coppa Italia Serie D, comincia male la stagione della Nissa: tonfo interno, Igea Virtus corsara per 1-3

Grande debutto per l’Igea Virtus nel primo turno del girone I di Coppa Italia Serie D. La formazione ospite espugna il campo della Nissa nel derby siciliano giocato a Caltanissetta, imponendosi con una prestazione convincente e mandando un primo segnale in vista dell’inizio del campionato. La squadra barcellonese è stata protagonista di un primo tempo praticamente perfetto, chiuso con un pesante vantaggio grazie a un micidiale tris firmato da Martinelli, Harper e Faccetti. La Nissa ha provato a reagire prima dell’intervallo, accorciando le distanze con Terranova, ma il margine accumulato dagli ospiti si è rivelato troppo ampio per poter riaprire definitivamente la sfida.

Il derby siciliano si decide soprattutto nei primi quarantacinque minuti, con l’Igea Virtus capace di sfruttare al meglio le occasioni create e di mettere in grande difficoltà una Nissa apparsa sorpresa dall’avvio degli avversari. Il tris degli ospiti porta le firme di Martinelli, Harper e Faccetti, tre colpi che indirizzano immediatamente la partita. La formazione di casa riesce soltanto a ridurre lo svantaggio sul finire della prima frazione con il gol di Terranova, ma al rientro dagli spogliatoi il risultato non cambierà più.

Nel secondo tempo la gara vive di maggiore equilibrio, con la Nissa chiamata a una difficile rimonta e l’Igea Virtus attenta a difendere il prezioso vantaggio conquistato nei primi quarantacinque minuti. Nonostante gli sforzi dei padroni di casa, il distacco resta invariato fino al triplice fischio. L’Igea Virtus porta così a casa una vittoria importante, ottenuta in trasferta contro una delle squadre più attese del girone I.

In attesa dell’inizio ufficiale del campionato, il derby di Caltanissetta offre già alcune indicazioni sulle condizioni delle due protagoniste dello scorso girone I di Serie D. L’Igea Virtus appare già in buona forma e lancia un segnale importante al torneo, mentre la Nissa è chiamata a reagire dopo una partenza al di sotto delle aspettative dei tifosi. La squadra nissena, infatti, arrivava all’appuntamento con grande entusiasmo dopo il secondo posto conquistato nella passata stagione e la vittoria dei playoff, ma il primo impegno ufficiale ha evidenziato alcune difficoltà da correggere in vista del campionato.