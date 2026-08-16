Coppa Italia Serie C, il derby calabrese va al Cosenza: i Lupi sbancano Crotone per 0-2

Subito Coppa Italia Serie C e subito derby calabrese. Nella domenica post ferragosto, Crotone e Cosenza di fronte allo “Scida”. Ad avere la meglio sono gli ospiti, abili a raddrizzare la partita nella ripresa, vincendo per 0-2 dopo un primo tempo a reti inviolate. Achour a inizio secondo tempo, e Pozzi a pochi minuti dalla fine, i marcatori del match. Buone indicazioni per Coppitelli nonostante il solito clima freddo e disorganizzato attorno alla società di Guarascio. Tanti interrogativi per il Crotone, che a livello societario non se la passa benissimo, dopo un finale di stagione turbolento, il deferimento e il segno meno con cui i pitagorici inizieranno la nuova stagione.