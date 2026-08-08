Coppa Italia, il Catania si “consola” dopo le polemiche di queste ore: vittoria a Vicenza ai rigori e passaggio del turno

Esordio in stagione per il Catania. Un esordio un po’ insolito e surreale, dopo quanto accaduto ieri. L’annuncio del club sulla mancata fideiussione sta facendo spaventare (e arrabbiare, anche tanto) i tifosi etnei, che si ritrovano con un problema – apparentemente semplice e ordinario – con cui già avevano dovuto fare i conti. Problema che va risolto entro il 10 agosto, altrimenti sarà penalizzazione. Intanto mister Longo non ha potuto schierare i nuovi arrivi nella sfida di Coppa Italia in casa del Vicenza, giocata questa sera.

Sfida vinta dagli etnei, ma solo dopo i calci di rigore. 1-1 ai tempi regolamenti, per via delle reti di Moncini e Cicerelli (rigore) nella seconda parte del primo tempo. Poi, come da regolamento, subito tiri dal dischetto: un errore per i siciliani, due per i veneti. Vincono i rossoblù e passano il turno.