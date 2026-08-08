Coppa Italia, il Catania si “consola” dopo le polemiche di queste ore: vittoria a Vicenza ai rigori e passaggio del turno

Il Catania ha esordito in stagione questa sera, affrontando il Vicenza in trasferta nel turno preliminare di Coppa Italia

Esordio in stagione per il Catania. Un esordio un po’ insolito e surreale, dopo quanto accaduto ieri. L’annuncio del club sulla mancata fideiussione sta facendo spaventare (e arrabbiare, anche tanto) i tifosi etnei, che si ritrovano con un problema – apparentemente semplice e ordinario – con cui già avevano dovuto fare i conti. Problema che va risolto entro il 10 agosto, altrimenti sarà penalizzazione. Intanto mister Longo non ha potuto schierare i nuovi arrivi nella sfida di Coppa Italia in casa del Vicenza, giocata questa sera.

Sfida vinta dagli etnei, ma solo dopo i calci di rigore. 1-1 ai tempi regolamenti, per via delle reti di Moncini e Cicerelli (rigore) nella seconda parte del primo tempo. Poi, come da regolamento, subito tiri dal dischetto: un errore per i siciliani, due per i veneti. Vincono i rossoblù e passano il turno.

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google