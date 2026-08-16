Controlli a tappeto tra Crotone e Cirò Marina: 587 persone identificate, denunciato il titolare di una struttura ricettiva

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Amministrativa, della Digos, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 587 persone identificate, di cui 141 con precedenti

– nr. 288 veicoli controllati

– nr. 30 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 28 posti di controllo

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

– nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

– nr. 3 sanzioni al Codice della Strada

– nr. 1 attività commerciale controllata

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 25 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 16 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 40 persone, di cui nr. 2 risultati positivi in banca dati, e ha controllato nr. 20 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 127 persone, di cui nr. 15 con precedenti, e hanno controllato nr. 46 veicoli.

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa, unitamente a personale della DIGOS, ha proceduto al controllo amministrativo di una struttura ricettiva, presso la quale sono stati identificati nr. 10 alloggiati. Dagli accertamenti effettuati è emerso, tuttavia, che soltanto nr. 3 degli ospiti risultavano regolarmente registrati, mentre per i restanti nr. 7 era stata omessa la prescritta registrazione sull’apposito portale. Per tale violazione, il titolare della struttura è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Nel corso del medesimo controllo è stato, altresì, accertato l’ampliamento abusivo della superficie della struttura ricettiva, con conseguente incremento del numero delle camere e dei posti letto, in assenza delle necessarie autorizzazioni. In relazione a tale ulteriore violazione, verrà trasmessa apposita segnalazione al Comune competente, ai fini dell’adozione della relativa sanzione amministrativa e dell’espletamento degli ulteriori adempimenti di competenza.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno segnalato al Sig. Prefetto una persona per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’suo personale. Contestualmente, unitamente alle pattuglie appiedate sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella hanno identificato nr. 495 persone, di cui nr. 99 con precedenti, e hanno controllato nr. 222 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari a n. 5 persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.