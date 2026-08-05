Consiglio Regionale Calabria, la diretta: ok a modifiche sulla Legge urbanistica, voto contrario per 2 Gruppi

Il Presidente inserisce il settimo punto all’ordine del giorno: Mozione n.41/13^ di iniziativa dei Consiglieri E. SCUTELLÀ, E. SANTOIANNI, R. MADEO, F. GRECO, O. GRECO, F. PIETROPAOLO, M. POLIMENI, A. BRUTTO, G. RANUCCIO, F. LAGHI, P. CAPUTO, G. BEVILACQUA, F. DE CICCO, R. SUCCURRO recante: “Potenziamento della linea ferroviaria e incremento delle corse sulla tratta Sibaritide – Paola per il rafforzamento dei collegamenti tra l’alto Ionio e la dorsale tirrenica “.

Approvato il 2° punto all'ordine del giorno sul bilancio di previsione 2026-2028 ARPAL

Si discute ora il 2° punto all’ordine del giorno: Proposta di Provvedimento Amministrativo n.67/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria)“.

Il Consigliere Pietropaolo (FdI) ha relazionato sull’argomento in apertura. Il Consigliere Vincenzo Bruno (Tridico Presidente) e il consigliere Filomena Greco hanno annunciato voto di astensione.

Il Consigliere di Fdi Angelo Brutto ha dichiarato: “è vero che oggi i lavoratori di ARPAL hanno scritto una nota per rimanere negli attuali posti di lavoro in cui svolgono un lavoro enorme. Se il collega Bruno viene da un osservatorio regionale, perchè dipendente regionale, io sono stato un lavoratore di Azienda Calabria Lavoro, ho vissuto sulla mia pelle quello che hanno provato quei lavoratori. Utilizzo un verbo al passato perchè oggi, rispetto al passato i lavoratori di ARPAL sono lavoratori della pubblica amministrazione, hanno un contratto a tempo indeterminato, non sono a 18 ore ma almeno a 30 ore. Questa Maggioranza ha garantito un lavoro stabile e sicuro, hanno anche il fondo accessorio che prima si sognavano“.

Il Consigliere PD Giuseppe Falcomatà ha dichiarato: “la cultura del contrasto al lavoro nero e al lavoro precario è da sempre una battaglia che la sinistra e il PD hanno portato avanti a livello nazionale e territoriale. Anche oggi, discutendo del bilancio di ARPAL, non possiamo tacere sul fatto che c’è un percorso che vada completato, senza trascurare quello che è stato fatto, ma anche rispondendo a quelli che sono stati rilievi di sindacati che non siedono accanto al PD nella discussione di sviluppo futuro della Regione. Questi sindacati, parlando di completare il percorso del monte ore dei lavoratori ARPAL hanno coniato il termine ‘part-time involontario’. Abbiamo discusso di questo all’interno della Commissione Bilancio, le dott.ssa Malvaso e Latella hanno affermato che per completare l’iter della 36 ore dei lavoratori sono necessari circa 2 milioni di euro. All’interno di questi 11 milioni restituiti alla Giunta da parte del Consiglio, ass. Calabrese valuti di utilizzare queste risorse per completare questo percorso“.

Successivamente è stato il turno del Consigliere Elisa Scutellà (M5S): “prima o poi, collega Brutto, faremo pervenire al presidente Meloni la fedeltà della sua zione, perchè mi sembra di rivedere una piccola Meloni all’interno di questo Consiglio Regionale. Se oggi stiamo mettendo a votazione questo, vuol dire che prima non andava bene. Voi governate dal 2020 questa Regione, al governo ci siete voi, ancora per poco. Oggi abbiamo dei dati del 46% in Calabria, basta uscire da qui e vedere la realtà, ci rendiamo conto delle motivazioni. Va bene quando si fa qualcosa a favore dei lavoratori, ma non questi interventi come se voi non aveste nessuna colpa“.

Alecci evidenzia un fatto spiacevole “invito a coordinare l’attività che è portata avanti all’intero dei dipartimenti. Un paio di anni fa, il dipartimento della Protezione Civile ha inteso appaltare all’esterno la gestione di alcuni servizi, assumendo tramite un’agenzia per il lavoro 13-14 persone, non lo ha fatto per un periodo di tempo limitato, lo ha fatto per un anno, lo ha rinnovato per un altro anno. Ha erogato lavoro per 13 famiglie per 2 anni, creando all’interno figure professionali che hanno gestito anche rimborsi per gli eventi alluvionali portandoli a conclusione, facendo credere loro che questo percorso all’interno del Palazzo Regionale potesse continuare. Questi ragazzi qualche giorno fa si sono ritrovati a casa. Vorrei censurare, inoltre, la nota stampa di Azienda Zero, su un caso drammatico, un incidente avvenuto in città a Vibo Valentia, una ragazza di 23 anni che sta lottando tra la vita e la morte, dall’Opposizione nessuno ha voluto strumentalizzare, ma con la nota di Azienda Zero credo si sia toccato il punto più basso della Sanità negli ultimi anni. Davanti all’appello accorato di una famiglia che vive una tragedia e scrive al presidente della Regione, dicendo: ‘ciò che è accaduto a nostra figlia sia da stimolo a fare sempre meglio affinchè fatti come questi non debbano ripetersi’, mi sarei aspettato una risposta politica dicendo che l’impegno sarebbe stato di più e non Azienda Zero che risponde che i minuti del soccorso non sono stati 40 ma 24“.

Il Consigliere Ranuccio ha aggiunto: “siamo una Regione che sul tasso di occupazione risulta 20 punti sotto la media nazionale. Delle iniziative sono state messe in campo, come quelle tramite i centri dell’impiego e le assunzioni, o la stabilizzazione dei tirocinanti. Però se parliamo di occupazione, credo che manchi un vero piano di assunzioni in Calabria, a partire dalla Sanità. Ricordo che avete impegnato 8 milioni di euro dei cittadini calabresi per quella campagna di scouting di personale medico in ogni parte del mondo, pare siano arrivate meno di 200 domande, forse un centinaio saranno assunti, non si sa come, dove e quando. Qualche settimana fa il nostro capogruppo ha evidenziato un vostro fallimento sul tema degli incendi, aumentato in termini assoluti e di ettari andati in fumo. Perchè non mettere in atto un vero piano di assunzioni? Recentemente è emersa, solo a parole, la volontà di investire su Porto e retroporto di Gioia Tauro. Perchè non favorire la nascita di imprese?“.

Il Presidente pone ai voti la proposta nel suo complesso: il Consiglio approva.