Consiglio Comunale Reggio Calabria, la diretta. Consiglio: “disavanzo di 172 milioni”

La relazione del dirigente Consiglio: "obiettivo centrato, risultato di Amministrazione di -171 milioni. Miramare venduto"

Prende la parola il dirigente Franco Consiglio: “oggi sottoponiamo all’attenzione di questo Consiglio Comunale l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025. Devo fare una premessa generale. Il Comune è governato, dal punto di vista finanziario, da un atto politico tecnico-strategico che è il patto siglato con la presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2022. Questo accordo prevede il ripiano del disavanzo di amministrazione accumulato nel corso degli anni. A fronte di questo contributo che è pari a un quarto del contributo che lo Stato dà, noi abbiamo un contributo di 135 milioni di euro da parte dello Stato. Di questi 135 milioni, il grosso dell’importo finirà con la rata di quest’anno, poi saranno rate di valore minimo. Il Comune ha dovuto rimodulare le procedure di ripiano e lo ha fatto con una delibera del 2022, la numero 54, stabilendo che la quota annua del disavanzo è di 18 milioni di euro all’anno. Rispetto al disavanzo, dobbiamo muoverci come primo obiettivo da qui a quando finirà questo percorso nel rispetto di questo indicatore. Il primo obiettivo era ripianare il disavanzo ed è stato raggiunto: il disavanzo passa da 191 milioni a 172 milioni, l’importo che dovevamo recuperare.

Questo percorso è un percorso da seguire con particolare attenzione, perchè non è prevista una sanzione di revoca del contributo, ma una rimodulazione dello stesso Piano nel corso degli anni, qualora gli obiettivi non dovessero essere raggiunti. Nel 2025 serviva vendere alcuni beni immobili, ma non ci siamo riusciti, nel 2026 abbiamo avviato le procedure e incassato i soldi di uno degli immobili, l’ex scuola Mazzini, importo incassato venerdì scorso per 1.2 milioni.

La novità sta nel fatto che, nonostante non siamo riusciti a vendere gli immobili, abbiamo ripianato il disavanzo. È chiaro che gli immobili vanno venduto. Pensiamo entro il 2026 di chiudere questo percorso. Il Miramare è stato già venduto, siamo in attesa dei controlli degli organi competenti, consentirà un incasso di 9 milioni di euro.

Il risultato di Amministrazione del Comune è positivo per 699 milioni di euro. La composizione dello stesso, dopo l’attribuzione che la legge impone di dare vincoli e accantonamenti, assume un valore negativo di -171 milioni. Questo è un limite importante, perchè per gli enti in disavanzo non c’è la possibilità di applicare le quote vincolate del risultato di amministrazione che sono importi rilevanti. La questione è esattamente questa. Se io non riesco a raggiungere l’importo di riduzione di questi 171 milioni avrò una limitazione nell’applicazione delle quote vincolate, di quei contributi pervenuti dalla Regione e non ancora utilizzati, per i quali siamo in attesa, me li ritrovo nella quota vincolata del risultato di amministrazione che io posso utilizzare limitatamente per un certo parametro stabilito dalla legge che per il nostro comune equivale a 18 milioni di euro all’anno. Un limite importante che porta con sé anche difficoltà di lettura, perchè anche risorse certe non possono essere utilizzate, mi riferisco agli avanzi incagliati. Abbiamo 19 milioni di euro di mutui devoluti per fare strade e altre attività che non possiamo utilizzare interamente, nonostante abbiamo le risorse certe che sono ferme alla Cassa Depositi e Prestiti.“.