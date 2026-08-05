Consiglio comunale di Messina, seduta fiume con oltre 30 delibere: dalla Commissione elettorale al bilancio

Il Consiglio comunale di Messina torna a riunirsi oggi, 5 agosto 2026, per una seduta particolarmente densa di argomenti. L’Aula sarà chiamata ad esaminare oltre trenta proposte di deliberazione che spaziano dalla nomina della Commissione elettorale comunale alle variazioni di bilancio, fino all’approvazione del nuovo contratto di servizio con Messina Social City e a una lunga serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e contenziosi. La riunione rappresenta uno degli appuntamenti amministrativi più importanti delle ultime settimane, considerato il numero e la rilevanza dei provvedimenti iscritti all’ordine del giorno.

Commissione elettorale comunale tra i primi punti all’ordine del giorno

Ad aprire i lavori sarà la proposta di deliberazione n. 135 del 22 luglio 2026 relativa alla nomina della Commissione elettorale comunale, organismo chiamato a svolgere le funzioni previste dalla normativa in materia elettorale. Si tratta di uno dei punti principali della seduta, destinato a precedere l’esame degli altri provvedimenti inseriti nel calendario dei lavori del Consiglio.

Variazioni di bilancio al vaglio del Consiglio comunale

Tra gli argomenti di maggiore interesse figurano anche due importanti provvedimenti riguardanti il bilancio di previsione 2026-2028. L’Aula sarà chiamata a ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 434 del 14 luglio 2026 relativa alla variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, adottata ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Testo unico degli enti locali. Successivamente sarà esaminata anche la proposta di ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 483 del 23 luglio 2026, riguardante un’ulteriore variazione urgente del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, anch’essa adottata ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del TUEL.

Numerosi riconoscimenti di debiti fuori bilancio

Gran parte della seduta sarà dedicata all’esame di numerose pratiche relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio, conseguenti a sentenze emesse dal Tribunale di Messina, dal Giudice di Pace, dalla Corte d’Appello, dalla Corte di Giustizia Tributaria, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e dal Tribunale Amministrativo Regionale. Le deliberazioni riguardano contenziosi riferiti a diversi soggetti, tra cui Guerrera Giuseppe & C. s.n.c., Cartour s.r.l., Caronte & Tourist s.p.a., Sergio Lucà, Biagio Irrera, Adelaide Iurato, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Roberto Fazio, Lorenzo Serrao, Giuseppe Bonaccorso, Carmelo e Pietro Pugliatti, Framon Hotels S.r.l., Daniele Cutugno, Fastweb S.p.A., Fastweb Air S.r.l. e Antonino Barrilà. All’ordine del giorno figurano inoltre i riconoscimenti di debiti fuori bilancio a favore degli avvocati Antonino Parisi, Giancarlo Saccà, Mariangela Ferrara, Massimo Mazzullo e Luigi Sorrenti.

In Aula anche il bilancio consuntivo di A.RI.SME

Nel corso della seduta sarà affrontata anche la proposta di deliberazione relativa al bilancio consuntivo 2025 di A.RI.SME, altro punto inserito tra gli argomenti all’esame del Consiglio comunale. L’approvazione del documento rappresenta uno degli adempimenti amministrativi previsti per l’attività dell’azienda.

Messina Social City, in discussione il nuovo contratto di servizio

Tra i provvedimenti più rilevanti compare anche la proposta di approvazione dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City. L’atto disciplina il rapporto tra Palazzo Zanca e l’azienda speciale comunale e rappresenta uno dei principali temi amministrativi inseriti nella seduta odierna.

Convenzione per la Segreteria generale con la Città Metropolitana

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare la proposta di modifica dello schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Generale tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina, già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 23 luglio 2026. L’aggiornamento della convenzione costituisce uno degli ultimi punti inseriti all’ordine del giorno.

Riscossione tributi e rapporti con l’Agenzia delle Entrate

Tra gli argomenti previsti figura anche la proposta di adesione alle condizioni di servizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Il provvedimento riguarda la gestione delle attività di riscossione e rappresenta un ulteriore passaggio amministrativo di competenza del Consiglio comunale.