“Concerto tra le Gole”, a Cinisi la magia della musica nel suggestivo Santuario Madonna del Furi

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà sabato 29 agosto 2026 alle ore 21,00 l’iniziativa “Concerto tra le gole”. L’appuntamento è al Santuario Madonna del Furi a Cinisi che sorge a 400 metri s.l.m., incastonato nella suggestiva e panoramica vallata del torrente omonimo, le cui prime notizie risalgono al 1616 tratte da un manoscritto redatto da un anonimo monaco benedettino. Dopo la presentazione di P. Antonino Ortoleva, Rettore del Santuario, di Franco Biundo, Presidente della Sede BCsicilia di Cinisi, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, si terrà il Concerto del Duo La Passione composto da Mark Reinski al violino e Giovanna Rappa al pianoforte. Il 13° Concerto tra le Gole prevede musiche di A. Vivaldi, L. V. Beethoven, J. Massenet. L’iniziativa è promossa dalla Sede di Cinisi di BCsicilia. Ingresso libero.

Il duo La Passione, formato dal violinista Mark Reinski e dalla pianista Giovanna Rappa, rappresenta una straordinaria sintesi di culture

Il duo La Passione, formato dal violinista Mark Reinski e dalla pianista Giovanna Rappa, rappresenta una straordinaria sintesi di culture, internazionalità e suoni d’eccellenza. Mark Reinski: nato a Londra da origini russo-tedesche, ha completato i suoi studi musicali di alto livello presso il prestigioso Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, a Parigi e in Italia, esibendosi regolarmente come solista e in formazioni cameristiche in tutto il mondo. Giovanna Rappa: nata a Lipsia e cresciuta a Palermo da origini siculo-russe, vanta una brillante carriera internazionale ed è stata premiata al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale di Takamatsu (Giappone). Grazie al loro eclettismo, i musicisti fondono le loro diverse radici culturali in un’attività concertistica vibrante. Il duo vanta una profonda esperienza nell’intrattenimento di altissimo profilo per contesti diplomatici, istituzionali e hôtellerie di lusso.

Tra le loro collaborazioni più prestigiose spiccano la direzione musicale di numerosi eventi istituzionali presso la Residenza dell’Ambasciatore Britannico a Mosca, la cura della colonna sonora dal vivo per esclusive sfilate di moda private a Palm Jumeirah (Dubai) e, recentemente, l’esibizione presso l’iconico hotel a 5 stelle Rocco Forte Villa Igiea di Palermo. Il duo è inoltre specializzato nell’ideazione e produzione in proprio di suggestivi concerti a lume di candela con programmi tematici personalizzati. La combinazione di violino e pianoforte offre al duo la massima flessibilità per spaziare dal repertorio classico e neoclassico fino a generi moderni e pop crossover.