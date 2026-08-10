Concerto di Samurai Jay a Isola Capo Rizzuto: importanti misure di sicurezza in vigore

Sarà Samurai Jay il grande protagonista di martedì 11 agosto a Isola di Capo Rizzuto. Il rapper e cantautore napoletano salirà sul palco di Piazza del Popolo alle ore 21.30, nell’ambito di Isola Summer 2026, per una delle serate più attese del cartellone estivo. Classe 1998, Samurai Jay si è imposto negli ultimi anni come uno dei nomi più riconoscibili della scena urban italiana. Dopo gli esordi con l’EP Promesse, ha collaborato con artisti come Geolier, Guè, Gemitaiz, Shiva, Lele Blade, MamboLosco e Gigi D’Alessio.

Nel 2025 il brano Halo ha ottenuto grande popolarità, mentre nel 2026 ha partecipato al Festival di Sanremo con “Ossessione”, ampliando ulteriormente il proprio pubblico e la propria dimensione nazionale e internazionale. A Isola di Capo Rizzuto porterà il suo Summer Tour 2026, con uno spettacolo che unirà rap, urban e melodie contemporanee nel cuore del centro cittadino.

In occasione del concerto saranno adottate importanti misure organizzative per garantire sicurezza e migliore gestione dei flussi. Dalle 18.00 alle 2.00 del giorno successivo sarà vietato il transito su via SS. Annunziata, dall’incrocio con via Crotone fino a Largo Traiano, compresa Piazza del Popolo, e in Piazza Roma. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza del Popolo, Largo Traiano, via Plebiscito e nel tratto di Piazza Falcone e Borsellino adiacente al Palazzo comunale.

Per agevolare l’afflusso del pubblico, oltre ai normali parcheggi cittadini, saranno disponibili anche alcune aree private messe a disposizione dalle attività commerciali: il parcheggio Lidl in via Le Castella, il parcheggio Albi in via Cafaldo e il parcheggio MD in via Crotone. L’Amministrazione comunale ringrazia le attività interessate per la disponibilità e per la collaborazione offerta in occasione di un evento che si prevede particolarmente partecipato.

Sempre per motivi di sicurezza, dalle ore 16.00 alle ore 6.00 del giorno successivo saranno in vigore le disposizioni relative a vetro, lattine e superalcolici: vietata la vendita per asporto di superalcolici in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine e, nelle aree interessate dall’evento e nel raggio di 500 metri, la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo. Restano consentite le bevande non superalcoliche servite in contenitori di plastica o carta, senza tappo.