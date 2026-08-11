Completamento depuratore Vibonese: il 12 agosto l’intervento dell’ass. Montuoro

Domani, mercoledì 12 agosto, alle ore 12, sarà completato l’intervento che consentirà di eliminare definitivamente lo scarico dell’effluente del depuratore di contrada Silica nel torrente Sant’Anna, nel comune di Vibo Valentia, attraverso il collegamento alla condotta sottomarina a servizio dell’impianto di Porto Salvo. Interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, e il dirigente generale del dipartimento, Salvatore Siviglia.
Una soluzione destinata a produrre effetti positivi sulla qualità del corpo idrico superficiale e sulla tutela dell’intero tratto di costa compreso tra Bivona e Vibo Marina, rafforzando al contempo l’efficienza complessiva del sistema depurativo.