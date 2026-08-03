Comitato di quartiere di Condera, eletto il nuovo direttivo: nomi e ruoli degli eletti

In data 31/07/2026 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo del comitato di quartiere di Condera a seguito del quale sono state definite le nuove cariche:

Presidente: Surace Rosanna

Vice presidente: Adda Vincenzo

Segretario: Merenda Francesco

Tesoriere: Chiricosta Vincenza

Consigliere: Boemi Rosa Delia

Consigliere: Modafferi Francesco

Consigliere: Buonsanti Beniamino

“Siamo lieti di aver constatato un’importante partecipazione a questo momento di scelta democratica del quartiere. Nonostante la giornata feriale e le elevate temperature hanno votato 100 persone! – affermano dal Comitato – Un particolare ringraziamento va espresso nei confronti del direttivo uscente che si è premurato di effettuare la dovuta pubblicità all’evento e dell’organizzazione dell’assemblea e della costituzione del seggio.

Si ribadisce che il comitato di quartiere di Condera, come gli altri che aderiscono alla rete dei comitati e costituiti secondo il regolamento comunale sono apartitici, non ha alcuno scopo di lucro e sono aperti alla partecipazione di tutti i residenti delle zone interessate. A tal riguardo, si rinviano gli adempimenti previsti dal regolamento comunale sui comitati di quartiere, successivamente allo svolgimento dell’incontro richiesto dalla Rete dei comitati nei confronti del Sindaco.

Hanno la principale funzione di consentire la partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa comunale, compreso la formazione del DUP e del bilancio di previsione attraverso il confronto con gli organi comunali e circoscrizionali.

In particolare tra le finalità del Comitato sono comprese attività quali l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere; la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali; la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, le infrastrutture e trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere; il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo; il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l’interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere.

Si invitano tutti i residenti delle zone interessate a comunicare la propria adesione o eventuali richieste di

informazioni o direttamente ai membri del direttivo o contattando il numero 3208568622 oppure scrivendo

all’indirizzo e-mail comitatodiquartierecondera@gmail.com“.