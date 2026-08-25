Claudio Martelli a Torre Sant’Antonio per raccontare Giovanni Falcone

Venerdì 28 agosto alle ore 19.30, a Torre Sant’Antonio, Santa Caterina dello Ionio, nell’ambito della decima edizione della rassegna culturale “Uno sguardo dalla Torre”, l’Onorevole Claudio Martelli presenterà il suo libro Vita e persecuzione di Giovanni Falcone. La serata si aprirà con il saluto istituzionale del Sindaco di Santa Caterina dello Ionio, Francesco Severino. Subito dopo, il palco sarà interamente dedicato a Claudio Martelli, che presenterà il volume e ripercorrerà il suo rapporto personale, politico e istituzionale con Giovanni Falcone. Da Ministro della Giustizia, Martelli chiamò Falcone a Roma alla Direzione generale degli Affari penali e condivise con lui una fase decisiva nella costruzione dei nuovi strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. Il libro nasce anche da questa esperienza diretta e propone una ricostruzione molto netta degli ultimi anni della vita del magistrato.

Martelli denuncia l’isolamento subito da Falcone

Martelli denuncia l’isolamento subito da Falcone e le violente opposizioni che incontrò anche all’interno delle istituzioni e della magistratura. Una lettura destinata quindi ad alimentare un confronto non soltanto sulla memoria di Falcone, ma sulle responsabilità, sulle divisioni e sulle scelte che segnarono quella stagione della storia italiana. Al termine della presentazione si aprirà uno spazio di domande e discussione con il pubblico.

Alla serata sarà presente l’Onorevole Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato all’Interno. La sua partecipazione rappresenta un contributo particolarmente gradito, considerata la rilevanza che i temi della legalità, della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata rivestono nell’ambito delle sue responsabilità istituzionali. Nel corso del dibattito potrà quindi offrire, insieme agli altri interventi che nasceranno dalla discussione, un punto di vista legato all’esperienza istituzionale e all’attualità. A dialogare con Claudio Martelli sarà il giornalista Marcello Barillà.