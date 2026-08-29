Classifica governatori, Occhiuto tra i più apprezzati d’Italia: Schifani indietro nella fiducia dei cittadini | DATI

La fiducia nei presidenti di Regione fotografa un’Italia amministrativa con differenze significative tra territori. Secondo la nuova rilevazione realizzata da Lab21 per “La Piazza – Il Bene Comune” e Affaritaliani, la classifica dei governatori vede ai vertici i presidenti del Nord e conferma un buon posizionamento per Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, mentre registra un dato più basso per Renato Schifani, governatore della Sicilia. Occhiuto conquista infatti una posizione di rilievo con il 56,7% di fiducia, mentre Schifani si ferma al 49,8%, collocandosi nella parte finale della graduatoria. Il dato arriva in un momento in cui le due Regioni dello Stretto sono chiamate ad affrontare grandi sfide: sanità, infrastrutture, sviluppo economico, utilizzo dei fondi europei e rilancio dei territori.

Roberto Occhiuto tra i governatori più apprezzati: Calabria al 56,7%

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ottiene un risultato significativo nella classifica nazionale dei governatori, con un livello di fiducia pari al 56,7%. Il dato colloca il governatore calabrese nella fascia medio-alta della graduatoria, davanti a numerosi colleghi alla guida di importanti Regioni italiane. La performance di Occhiuto arriva in un contesto nel quale la Calabria continua a essere al centro di importanti programmi di investimento e di riforme, soprattutto sui temi della sanità, delle infrastrutture e della valorizzazione delle risorse territoriali. Il consenso rilevato da Lab21 evidenzia un rapporto positivo tra il presidente della Regione e una parte significativa dei cittadini che dichiarano di conoscerne l’attività amministrativa.

Renato Schifani, il governatore della Sicilia al 49,8% nella classifica nazionale

Diverso il dato relativo alla Sicilia. Il presidente della Regione Renato Schifani registra una fiducia del 49,8%, posizionandosi all’ultimo posto della graduatoria dei governatori monitorati. Il risultato arriva dopo una fase amministrativa caratterizzata da numerose questioni centrali per l’Isola: dalla gestione della sanità alle infrastrutture, dalla programmazione dei fondi europei fino alle politiche per lo sviluppo economico. Il dato della rilevazione rappresenta la percezione degli intervistati che dichiarano di conoscere il proprio governatore, escludendo chi non ha un’opinione o non risponde.

La classifica completa dei governatori: Stefani e Fedriga ai vertici

La graduatoria nazionale vede ai primi posti diversi presidenti regionali con percentuali superiori al 60%.

Ecco i principali dati della rilevazione:

Stefani (Veneto): 62,6%

Fedriga (Friuli Venezia Giulia): 61,6%

Fico (Campania): 60,7%

Rocca (Lazio): 60,3%

De Pascale (Emilia-Romagna): 59,5%

Occhiuto (Calabria): 56,7%

Proietti (Umbria): 56,1%

Acquaroli (Marche): 55,8%

Marsilio (Abruzzo): 53,7%

Schifani (Sicilia): 49,8%

La graduatoria mostra una forte distanza tra i primi classificati e gli ultimi posti, con oltre dodici punti percentuali di differenza tra il vertice e la posizione della Sicilia.

Governatori e consenso: il peso delle sfide regionali

La fiducia nei presidenti di Regione rappresenta un indicatore importante perché misura il rapporto tra cittadini e istituzioni regionali, sempre più protagoniste nella gestione di settori fondamentali come sanità, trasporti, ambiente e sviluppo economico. Per Occhiuto il dato del 56,7% rappresenta una conferma del consenso raccolto in Calabria. Per Schifani, invece, il 49,8% indica la necessità di rafforzare il rapporto con una platea di cittadini più ampia e di trasformare l’azione amministrativa in maggiore percezione positiva.