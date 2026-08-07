Clamoroso Catania, l’annuncio del club: “il CdA non rispetterà i tempi per la fideiussione odierna”. Cosa può succedere

Una notizia clamorosa e inaspettata scuote la serata e il weekend dei tifosi del Catania. Il club, in una nota, comunica il mancato rispetto della fideiussione odierna. Sarà corsa contro il tempo entro il 10 agosto. “I componenti del Consiglio di Amministrazione del Catania FC annunciano con rammarico che la Società non rispetterà i tempi per la fideiussione odierna a causa di alcuni problemi tecnico-burocratici innescati anche dall’anticipo della scadenza di tre giorni per la partita di Coppa Italia contro il Vicenza. Il Board ha provato ad accelerare la risoluzione delle questioni per rispettare questa scadenza, purtroppo senza successo. Il focus resta la data del 10 agosto, termine all’origine della fideiussione, per la quale si sta lavorando senza soste” si legge nella nota della società etnea.

“Il Club è consapevole che il mancato rispetto di questa scadenza non è la risposta che i cittadini di Catania, i tifosi rossazzurri e il calcio italiano si aspettavano, ma durante il percorso sono stati riscontrati diversi imprevisti e impedimenti che non hanno consentito di anticipare i tempi del deposito della fideiussione” si chiude il comunicato. Cosa significa questo? Che se entro il 10 agosto il club non dovesse chiudere la questione, andrebbe incontro a una penalità.