Cittanova in lutto per Umberto Gullace, figlio dell’eroina della Resistenza Teresa Gullace

La comunità di Cittanova esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Umberto Gullace, figlio di Teresa Gullace, eroina della Resistenza romana al nazifascismo, barbaramente uccisa nel marzo del 1944. La figura di Teresa Gullace appartiene alla memoria più alta e dolorosa della nostra storia nazionale: il suo sacrificio, maturato nel drammatico contesto dell’occupazione nazifascista di Roma, è divenuto nel tempo simbolo di coraggio, dignità e amore per la libertà. La memoria di Teresa vive anche attraverso la sua famiglia e attraverso quanti, nella nostra comunità, ne hanno custodito e tramandato il ricordo.

Negli ultimi anni numerosi sono stati i momenti di condivisione e ricordo di Teresa Gullace quale patrimonio collettivo dal valore altissimo. Con la morte di Umberto viene a mancare una presenza profondamente legata a questa memoria e alla storia della nostra terra. Cittanova si stringe con affetto e partecipazione alla nipote Patrizia, alla famiglia e a tutti i suoi cari, condividendone il dolore.

“A nome dell’Amministrazione comunale, del Consiglio e dell’intera comunità cittanovese – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – desidero rivolgere alla famiglia Gullace le più sentite condoglianze e un commosso ricordo di Umberto, nel segno di quella memoria che costituisce un patrimonio comune e che abbiamo il dovere di preservare e trasmettere alle nuove generazioni”.