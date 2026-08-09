Cittanova celebra i suoi emigrati: questa sera la Festa dell’Emigrante con Micu u Pulici e Angelo Mauro

Si svolgerà questa sera (9 agosto, ore 21,30) la Festa dell’Emigrante di Cittanova. Un’occasione straordinaria per la Comunità cittadina di riabbracciare i compaesani sparsi per il mondo ma profondamente legati alla loro terra di origine. L’evento, che e’ organizzato e promosso dalla Pro Loco di Cittanova e dall’Azienda Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino con il patrocinio del Comune di Cittanova nell’ambito della XXV Festa Nazionale dello Stocco, si svolgerà in piazza Calvario.

Grandi ospiti della serata l’artista Micu u Pulici e il cantante Angelo Mauro. Icone musicali e culturali ambasciatrici della Calabria in tutto il mondo. Per l’occasione, gli organizzatori accoglieranno gli emigrati presenti a Cittanova in questo scorcio di bella stagione. Come ormai da tradizione, anche per la terza edizione della Festa dell’Emigrante verranno consegnate delle benemerenze ai cittanovesi che nel corso dei decenni hanno portato in altro il nome di Cittanova in Italia e nel mondo. Una serata da ricordare, dunque, nel segno dell’identità e dello spirito di comunità.