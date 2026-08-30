Cinquefrondi, il Sindaco Conia risponde a Falcomatà: “rammaricato per le parole pronunciate alla Festa dell’Unità, dal PD attendiamo una posizione ufficiale”

“Sono sinceramente rammaricato e dispiaciuto per le dichiarazioni rese ieri sera da Giuseppe Falcomatà a Piazza Castello, nel corso della Festa dell’Unità. Sentir parlare di un’amministrazione comunale “in grande difficoltà” proprio qui a Cinquefrondi, da parte di un dirigente del Partito Democratico ed esponente regionale, è una lettura della realtà che sconcerta e lascia molta amarezza”. ​Lo afferma in una nota il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, che interviene all’indomani della manifestazione politica con una riflessione che punta dritta al cuore del dibattito interno al campo progressista.​”Viviamo in una realtà provinciale e regionale in cui il centrodestra è fortemente radicato e governa la quasi totalità dei Comuni – spiega Conia –. Cinquefrondi rappresenta, nei fatti, una delle pochissime e più consolidate esperienze di governo progressista e democratico dell’intera provincia di Reggio Calabria. Un’esperienza portata avanti con impegno, coerenza e con il sostegno costante della comunità. Vedere un dirigente del PD venire a casa nostra, peraltro sul palco di una festa di piazza, per attaccare un’amministrazione che lavora con dedizione e rappresenta un’alternativa concreta alla destra, è una scelta politica incomprensibile”.

“Appena tre mesi fa, i cittadini di Cinquefrondi ci hanno rinnovato una fiducia straordinaria con l’87,5% dei voti”

​Il primo cittadino entra poi nel merito delle affermazioni legate al consenso e alla tenuta amministrativa: “parlare di presunte difficoltà significa ignorare i fatti. Appena tre mesi fa, i cittadini di Cinquefrondi ci hanno rinnovato una fiducia straordinaria con l’87,5% dei voti, lasciando alla compagine sostenuta dai referenti locali dello stesso Falcomatà il restante 12,5%. Anziché venire a Cinquefrondi a cercare problemi che non esistono, il Consigliere regionale farebbe bene a spiegare ai cittadini quali siano stati i risultati ottenuti e la situazione lasciata nella sua città, dove ha ricoperto il ruolo di Sindaco, invece di giudicare l’operato delle amministrazioni altrui”.

​Conia conclude rivolgendo una sollecitazione chiara ed esplicita ai vertici provinciali del Pd

​Conia conclude rivolgendo una sollecitazione chiara ed esplicita ai vertici provinciali del partito: “mi auguro che le parole di Giuseppe Falcomatà siano state soltanto una personale e infelice caduta di stile e non rispecchino la linea ufficiale del Partito Democratico provinciale. Per questa ragione ci aspettiamo una nota e una presa di posizione ufficiale da parte del PD che chiarisca la situazione e smentisca queste dichiarazioni. Come amministrazione progressista che amministra con trasparenza, abbiamo bisogno di sapere se il Partito Democratico provinciale e regionale ritenga la nostra esperienza un valore da difendere o se invece si debba prendere atto di una volontà diversa“.