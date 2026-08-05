Cinquefrondi, al via le iscrizioni on line per il trasporto scolastico

“L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi continua “a investire in servizi pubblici sempre più efficienti, moderni e vicini ai cittadini. È stato pubblicato l’avviso per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/2027, un intervento che conferma la volontà dell’Amministrazione di garantire il diritto allo studio attraverso un’organizzazione attenta alle esigenze delle famiglie e degli studenti. Dietro questo risultato c’è un importante lavoro di programmazione e di collaborazione tra la parte politica e gli uffici comunali. Un impegno che merita un sentito ringraziamento al Sindaco, che continua a sostenere con convinzione il potenziamento dei servizi scolastici, all’Assessore Roberta Manfrida, per il costante lavoro di indirizzo e coordinamento, e al Responsabile della V Ripartizione, dott. Domenico Aldo Bellocco, insieme a tutto il personale degli uffici, che con professionalità e competenza ha curato ogni fase dell’organizzazione del servizio”.

“È la dimostrazione di come una buona amministrazione nasca dal dialogo tra visione politica e capacità amministrativa, con un unico obiettivo: offrire servizi sempre più semplici, accessibili e di qualità. Le iscrizioni sono aperte dal 4 agosto al 31 agosto 2026, mentre il servizio prenderà il via il 16 settembre 2026. Per facilitare le famiglie, la domanda potrà essere presentata comodamente online, attraverso la piattaforma Telemoney, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica, oppure direttamente presso gli uffici comunali, dove sarà garantita assistenza per la compilazione e l’invio della richiesta“, rimarca la nota.

“Solo per chi abita entro un chilometro dal plesso scolastico è previsto un contributo mensile di 10 euro”

“Per completare l’iscrizione sarà necessario allegare l’ISEE 2026 in corso di validità, nei casi previsti, l’eventuale certificazione ai sensi della Legge 104/1992 e, se la domanda viene presentata in Comune, un documento di riconoscimento del richiedente. Anche quest’anno l’Amministrazione ha scelto di mantenere una particolare attenzione alle famiglie e alle fasce più fragili. Il servizio sarà infatti gratuito per i nuclei familiari con ISEE fino a 4.000 euro, per gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/1992 e per gli studenti che risiedono a una distanza pari o superiore a un chilometro dalla scuola. Solo per chi abita entro un chilometro dal plesso scolastico è previsto un contributo mensile di 10 euro”, sottolinea il sindaco Michele Conia e l’assessore Roberta Manfrida.

“L’utilizzo della piattaforma Telemoney consentirà inoltre di gestire in maniera semplice e trasparente iscrizioni, pagamenti e monitoraggio del servizio, confermando il percorso di innovazione digitale intrapreso dall’Amministrazione comunale per rendere il rapporto tra cittadini ed ente sempre più immediato ed efficace. Investire nei servizi scolastici significa investire nel futuro della comunità. Per questo l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con serietà e determinazione affinché ogni scelta amministrativa si traduca in un sostegno concreto alle famiglie, nella convinzione che la qualità dei servizi rappresenti uno degli strumenti più importanti per costruire una Cinquefrondi sempre più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni dei cittadini”, concludono.