Cinquanta telecamere e quattro droni per fermare chi sporca la città, Cannizzaro: “tolleranza zero!” | VIDEO

Cinquanta telecamere e quattro droni per immortalare e sanzionare gli incivili che sporcano la città. Cannizzaro continua la sua battaglia personale, di buona politica, buon senso civico e amore verso la propria città al fianco di tutti quei cittadini per bene che hanno a cuore il decoro pubblico, opposti a una minoranza che ancora continua a non rispettare le regole. I tempi dell’Amministrazione Falcomatà, dei ‘lordazzi’ che venivano lasciati liberi di agire indisturbati, sono finiti.

In un video social, il sindaco Cannizzaro ha dichiarato: “da qui alle prossime ore installeremo e attiveremo le 50 telecamere di cui nei giorni scorsi vi ho parlato. Alle telecamere si aggiungono 4 droni, abbiamo avviato le richieste necessarie per poter sorvolare tutta l’area comunale da Catona a Bocale per immortalare coloro i quali continuano ad abbandonare i rifiuti per strada. La tolleranza zero continua senza soluzione di continuità, non si molla e non si arretra di un millimetro. Adesso Reggio!“.