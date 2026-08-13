Cinquanta giorni per trasformare Reggio, Cannizzaro: “300 trasgressori beccati”. Novità su Reggina, Festa Madonna, porto e aeroporto | VIDEO

In una delle storie Instagram con le quali, fin dall’inizio del suo mandato, ha tenuto la popolazione aggiornata sui risultati conseguiti, il sindaco Cannizzaro ha fatto il punto della situazione amministrativa prima di Ferragosto. Un dato importante riguarda i trasgressori: “sono esattamente 50 giorni da quando abbiamo iniziato ad attuare obiettivo decoro e piazza pulita, 300, sono 300 le persone beccate e sanzionate per conferimento illecito di rifiuto, siamo consapevoli che c’è moltissimo da fare, proprio per questo tra qualche settimana presenteremo alla città il nuovo piano di raccolta e di pulizia”, ha affermato il sindaco.

Nelle prossime settimane arriveranno novità su “due infrastrutture strategiche come il porto e di cui vi notizieremo dopo la pausa estiva”. Due appuntamenti importanti riguardano tradizione e sport: “abbiamo messo la testa per organizzare le festività mariane e, a proposito di festa, assieme alla Reggina Calcio stiamo pensando ad un grande evento a fine mese per presentare alla città la nuova formazione della nostra squadra del cuore”.

Cannizzaro conclude con un augurio: “tantissimi sono i dossier aperti di cui vi darò conto nelle prossime settimane, adesso però stacchiamo qualche giorno, fatelo anche voi Poi non mi resta altro che augurarvi buon mare e buona montagna. Adesso Reggio!”.