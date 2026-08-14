Cinema, il calabrese Mauro Nigro premiato a Locarno: è sua la Miglior Fotografia al Movie&Short Festival

Il cinema calabrese conquista un importante riconoscimento internazionale a Locarno. Il direttore della fotografia Mauro Nigro ha vinto il premio per la Miglior Fotografia alla prima edizione del Movie&Short Festival grazie al lavoro realizzato per Amigdala, cortometraggio diretto da Nicole Cuda e Amata Gatto e prodotto da Diegetica Production. Il riconoscimento è stato assegnato ex aequo tra Amigdala e il corto canadese Will di Clara Altimas, protagonista assoluto della serata con numerosi premi. La prima edizione della nuova rassegna internazionale dedicata al cortometraggio, organizzata dal portale Dailybloid.com, si è svolta allo Spazio Elle di Locarno. La serata di premiazione è stata condotta dall’attore Elijah Knight, interprete di Miss Fallaci, Unbreak My Heart, The Safe e Prinzessin, e ha visto alternarsi opere caratterizzate dalla presenza di importanti talenti del panorama cinematografico mondiale.

Tra i cortometraggi in concorso figuravano Emma Zander: Bad Dream, con Jacob Elordi, e It Happened Again Last Night di Roze e Gabrielle Stone, con Sydney Sweeney. In gara anche Sprout di Allie Yonick e Mara Da Costa Reis, interpretato da Allegra Fulton e Imogen Whist, quest’ultima premiata come Migliore attrice. A valutare le opere è stata una giuria composta dal drammaturgo e regista Marco Calvani, autore di The Four Seasons, You, Me & Tuscany, High Tide e del nuovo progetto Capitana; dalla regista Giovanna Nodari, tra i cui lavori figurano Stuttgart Homicide, Another Monday e Decent People; dallo scrittore bestseller Glenn Cooper, che ha venduto oltre 8 milioni di copie nel mondo con opere come La biblioteca dei morti e la serie di Cal Donovan; dall’attore Giuseppe Bonifati, interprete di Tutti i soldi del mondo, Ferrari e The Saints; e da Nicole Muji, fondatrice del Riviera Film Festival di Cannes ed esperta di pubbliche relazioni internazionali nel settore dell’entertainment.

“Amigdala” premiato per la fotografia di Mauro Nigro

In questo contesto internazionale è arrivato il riconoscimento per Mauro Nigro. Amigdala conduce lo spettatore in una dimensione intima e psicologica, entrando nella mente di una ragazza tormentata dal ricordo e dalla continua visione della sorella scomparsa. Una presenza dolorosa e costante che non vuole lasciarla andare, al centro di un racconto costruito attraverso memoria, assenza e immagini suggestive. La luce e la composizione visiva curate da Nigro assumono così un ruolo integrante nella narrazione cinematografica.

Il premio per la Miglior Fotografia è stato condiviso con Will di Clara Altimas, il corto canadese che ha conquistato quattro riconoscimenti per Miglior Film, Sceneggiatura, Regia e Colonna Sonora, oltre al premio come Miglior Attore a Ed Pinker. Nel corso della manifestazione sono arrivati anche i riconoscimenti della Fondazione Fellini, che ha attribuito il Premio Maestro a La prima spiaggia di Raul Quagliata e la Menzione Speciale a La Verità (The Truth) di Marcel Büchi.

Il percorso artistico del filmmaker calabrese Mauro Nigro

Il premio di Locarno si aggiunge a un percorso professionale che vede Mauro Nigro impegnato a tutto campo nella produzione video, dalla regia alla fotografia fino al montaggio e alla scrittura di testi e musiche. Come regista ha firmato diversi cortometraggi apprezzati dalla critica. Tra questi Una Donna Col Cervello del 2016, vincitore come Miglior Cortometraggio Horror al FI.PI.LI. Horror Fest 2017 e selezionato in festival internazionali come AM Egypt, Macabro Film Festival di Città del Messico, Almaty Indie e Fantasmagoria. Nel 2018 ha diretto Bussano, premiato come Miglior Corto Calabrese al Lamezia Film Fest, mentre nel 2023 ha co-diretto insieme a Giulia Zanfino Ci vediamo di là, vincitore dei premi Best Romantic e Best Acting Duo ai Rome International Movie Awards.

Particolarmente ricca è anche la filmografia di Nigro come direttore della fotografia, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi. Tra i suoi lavori figurano Io resto qua, Chi ha ucciso Giovanni Losardo?, In viaggio con lei, Medma non si piega, Da oggi in poi, Please Return To, Solitudini, 197, San Bisogno, La Prima Luce, Giuseppe Letizia (La mafia uccide i bambini), Lasciati Andare e la parte calabrese del documentario Il tempo rimasto firmato da Daniele Gaglianone. Tra i risultati più recenti figurano inoltre le collaborazioni con il regista Gianluca Gargano per In viaggio con lei, premiato come Miglior Documentario al Berlin Independent Film Festival e al Rome Independent Film Festival e selezionato, tra oltre 1.700 titoli, al For Rainbow Film Festival in Brasile, e per il film Da oggi in poi.

Ugly Films, le inchieste Rai e le collaborazioni nella musica e nella videoarte

Mauro Nigro fa inoltre parte di Ugly Films, casa di produzione che ha realizzato due importanti docufilm, Chi ha ucciso Giovanni Losardo? e Medma non si piega, per entrambi i quali Nigro ha ricoperto il ruolo di direttore della fotografia. Il suo percorso comprende anche la fotografia e la regia tecnica di inchieste giornalistiche trasmesse dalla Rai nazionale e firmate da Giulia Zanfino, oltre alle collaborazioni nell’ambito della videoarte con Maria Rosaria Cozza. Alla produzione cinematografica e giornalistica si affianca quella musicale. Nigro ha realizzato videoclip premiati per artisti come Etnosound e Akusma, ha curato la co-regia in video dei Kutso e Moseek e si è occupato inoltre della regia e della fotografia per un video di Erri, ampliando ulteriormente un’attività professionale sviluppata attraverso linguaggi e generi differenti.

Durante la cerimonia di premiazione del Movie&Short Festival, Mauro Nigro è intervenuto in video ringraziando l’intera troupe coinvolta nella realizzazione di Amigdala e le due registe Nicole Cuda e Amata Gatto. Nel suo intervento ha sottolineato la natura collettiva del cinema e l’onore di aver contribuito a trasformare in immagini la visione personale delle due autrici. Il riconoscimento conquistato a Locarno con Amigdala rappresenta così un nuovo risultato nel percorso di Mauro Nigro e premia il suo lavoro nella fotografia cinematografica, portando il talento calabrese sul palco della prima edizione di una rassegna internazionale che ha riunito cortometraggi e interpreti provenienti dal panorama cinematografico mondiale.