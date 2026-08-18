Cimitero Monumentale di Messina, Cacciotto denuncia degrado e chiede interventi urgenti di scerbatura

Il Cimitero Monumentale di Messina torna al centro dell’attenzione per le condizioni di alcune aree interne che, secondo quanto segnalato dal consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, necessitano di urgenti interventi di scerbatura a causa dello stato di degrado. La richiesta è stata indirizzata all’assessore agli Interventi Igienico Sanitari e Cimiteri, all’assessore alle Politiche Ambientali, al Dipartimento Servizi Ambientali e a Messina Servizi Bene Comune S.p.A., con il sindaco tra i destinatari per conoscenza.

Al centro della segnalazione c’è la presenza di diverse zone del cimitero monumentale di via Catania che, secondo Cacciotto, richiedono un intervento di manutenzione per il ripristino del decoro. La sollecitazione, però, non riguarda soltanto l’immediata rimozione della vegetazione: il consigliere chiede anche che venga garantita una gestione continuativa.

Degrado al Cimitero Monumentale di Messina, la segnalazione di Cacciotto

Nella nota trasmessa agli uffici e agli assessori competenti, il consigliere della Terza Circoscrizione richiama esplicitamente la situazione presente all’interno del Cimitero Monumentale di Messina. Cacciotto scrive: “Con la presente si rappresenta alle SS. LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, che all’interno del cimitero monumentale di via Catania insistono diverse aree che necessitano di essere scerbate atteso lo stato di degrado dei luoghi.” La questione evidenziata riguarda dunque la necessità di procedere con operazioni di scerbatura in più punti dell’area cimiteriale, interventi ritenuti necessari alla luce delle condizioni segnalate. Il riferimento allo stato di degrado dei luoghi pone l’accento sul tema del decoro e della manutenzione di uno dei principali spazi cimiteriali della città, frequentato quotidianamente da cittadini e visitatori.