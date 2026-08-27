Ciminà, Indulgenza Plenaria per la Madonna Addolorata: il Cardinale Mamberti presiederà la solenne incoronazione

La Diocesi di Locri-Gerace, guidata da Mons. Cesare Di Pietro, annuncia con gioia che la Santa Sede, attraverso la Penitenzieria Apostolica, ha concesso ai fedeli la possibilità di ottenere l’Indulgenza Plenaria durante tutto il periodo del Settenario e nei giorni della festa in onore della Madonna Addolorata, che va dal 13 al 20 settembre, alle consuete condizioni stabilite dalla Chiesa. Una notizia che riempie di commozione e gratitudine l’intera comunità di Ciminà e che conferisce alle celebrazioni di quest’anno un valore spirituale particolarmente intenso, in vista di uno degli eventi più solenni della storia religiosa del paese: la solenne Incoronazione della venerata effigie della Madonna Addolorata, in programma sabato 19 settembre, a partire dalle ore 17:00.

A presiedere la solenne celebrazione e a compiere il rito dell’Incoronazione sarà Sua Eminenza il Cardinale Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e, dal 28 ottobre 2024, Cardinale Protodiacono. La sua figura è entrata nella storia recente della Chiesa la sera dell’8 maggio 2025, quando, dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, ha annunciato al mondo l’elezione del nuovo Pontefice, papa Leone XIV, pronunciando le parole: «Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam».

La presenza del Cardinale Mamberti a Ciminà renderà ancora più memorabile una giornata attesa con fede e trepidazione, richiamando fedeli e pellegrini e facendo sentire una piccola comunità della Locride particolarmente vicina al cuore della Chiesa universale. La concessione dell’Indulgenza Plenaria non rappresenta soltanto un particolare privilegio legato alla solennità dei festeggiamenti. È, prima di tutto, un invito a vivere questi giorni come autentico tempo di grazia, riscoprendo la riconciliazione con Dio, la preghiera e la comunione ecclesiale.

I fedeli potranno ottenere l’Indulgenza Plenaria durante il periodo stabilito, osservando le consuete condizioni disposte dalla Sede Apostolica: Confessione sacramentale, Comunione eucaristica, Professione di fede, Preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e le altre condizioni previste dalla disciplina della Chiesa. Il Settenario e la Festa dell’Addolorata assumono così il carattere di un vero e proprio cammino spirituale, nel quale la devozione popolare è chiamata a tradursi in conversione del cuore, partecipazione ai Sacramenti e rinnovata adesione al Vangelo.