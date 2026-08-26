Ciclismo a Terme Vigliatore, chiude per cinque ore un tratto della SP 90

Modifica temporanea della circolazione domenica 30 agosto sulla Strada Provinciale 90 “Benedettina Inferiore”, nel territorio di Terme Vigliatore, in provincia di Messina. Dalle ore 14 alle 19 sarà interdetto al transito il tratto compreso tra via Maceo e via Stazione, in occasione dello svolgimento del “Trofeo Città di Terme Vigliatore – XVIII Memorial Adolfo Parmaliana”, gara ciclistica su strada, specialità Criterium, per le categorie Esordienti e Allievi, valevole come prova di Coppa Sicilia di categoria, organizzata dall’A.S.D. Ciclistica Terme.

La chiusura è stata disposta dalla Città Metropolitana di Messina per consentire lo svolgimento della competizione

La chiusura è stata disposta dalla Città Metropolitana di Messina per consentire lo svolgimento della competizione in condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. Per la durata della manifestazione, gli automobilisti potranno utilizzare la restante viabilità provinciale come percorso alternativo. Sul posto sarà predisposta la necessaria segnaletica, compresa quella di preavviso, a cura dell’associazione organizzatrice, che dovrà inoltre garantire costantemente il passaggio dei mezzi di soccorso. Palazzo dei Leoni invita pertanto gli utenti della strada “a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti tenendo conto della temporanea modifica della circolazione”.