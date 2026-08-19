Chiodi sulla strada per Bivongi durante il Mercato della Badia, Versace: “gesto vile e intollerabile”

“Esprimo la mia piena solidarietà alla sindaca Graziella Zaffino, all’Amministrazione comunale, ai cittadini di Bivongi e agli automobilisti coinvolti nel gravissimo episodio verificatosi durante il Mercato della Badia”. È quanto afferma il consigliere metropolitano Carmelo Versace, commentando il gesto compiuto da ignoti che hanno disseminato di chiodi la strada provinciale di accesso al paese, danneggiando diverse automobili e mettendo a rischio l’incolumità delle persone.

“Non siamo davanti a una semplice bravata, ma a un’azione deliberata e organizzata, compiuta per danneggiare una manifestazione importante e una comunità impegnata a valorizzare le proprie tradizioni e il territorio. Un gesto vile e intollerabile, che offende il senso civico e colpisce l’intera area metropolitana”.

“La pronta reazione dell’Amministrazione, degli operatori e delle forze dell’ordine ha consentito di ripristinare la sicurezza e proseguire la manifestazione. Bivongi ha risposto con unità e determinazione. Mi auguro che i responsabili siano individuati rapidamente”.