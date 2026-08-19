“Chi nicchi e nacchi”, a Reggio Calabria il libro che riscopre detti e tradizioni reggine

Lunedì 24 Agosto, alle ore 21,00, nella piazza Municipio di Gallina, a Reggio Calabria, avrà luogo la presentazione del libro “Chi nicchi e nacchi – Termini e detti della zona reggina” di Salvatore Moscato, per la casa editrice Kaleidon. L’autore ha raccolto e commentato numerosi detti tipici del popolo reggino, attingendo a fonti scritte ed orali. Si propone così di ridare vita ad una saggezza e ad una cultura che rischia di andare perduta per sempre.

La presentazione, che è inserita nell’ambito dell’estate reggina, vedrà la partecipazione dell’autore, del docente universitario Giuseppe Polimeni, autore della prefazione, e dell’Assessore Comunale Demetrio Marino. A coordinare l’incontro sarà Filippo Arillotta, Direttore Editoriale della Casa editrice Kaleidon.