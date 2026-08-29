Cerisano, il 4 settembre l’incontro su Europa e Periferie: presenti Tridico, Conte, Fratoianni e non solo | INFO 

Il 4 settembre Cerisano, borgo cosentino, si trasformerà per un giorno in crocevia di economisti, funzionari europei e parlamentari di Bruxelles. A Palazzo Sersale si terrà la conferenza “L’Europa può crescere senza le periferie? Il caso del Mezzogiorno d’Italia“, promossa dall’eurodeputato Pasquale Tridico, con interpretariato simultaneo italiano-inglese per l’intera giornata. Tra i protagonisti attesi, il nome che pesa di più sul programma è quello di Giuseppe Conte: il presidente del Movimento 5 Stelle aprirà personalmente la tavola rotonda pomeridiana dedicata al bilancio europeo.

La giornata si aprirà con un panel tecnico su fondi europei per il sud, quindi investimenti, produttività e coesione territoriale nelle regioni periferiche d’Europa.

I saluti istituzionali spettano al sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia, a Tridico nella sua veste di presidente della Commissione Fisc del Parlamento europeo, al direttore di Asprom Mimmo Talarico e alla docente dell’Università della Calabria Patrizia Piro.

A portare i dati sul tavolo saranno la docente dell’Unical Rosanna Nisticò, il rappresentante della Commissione europea Pasquale D’Apice e Monica Scatasta, a capo della divisione Regional Development della Banca Europea degli Investimenti.

Modererà il momento Antonio Ricchio della Gazzetta del Sud.

Nel pomeriggio la parola passerà alla politica. Dopo l’apertura di Conte, la relazione introduttiva sulle priorità del bilancio europeo sarà affidata all’economista Gianfranco Viesti, dell’Università di Bari.

A commentare i suoi dati ci saranno gli eurodeputati Nikos Papandreou per il gruppo S&D, Rudi Kennes e Gaetano Pedullà per The Left, Jussi Saramo, coordinatore della commissione Econ sempre per The Left, e Lucia Annunziata, passata dai talk show agli scranni di Strasburgo con il gruppo S&D.

Modererà Marco Innocente Furina della Rai TGR Calabria.

Il terzo momento della giornata, “Oltre le periferie: un patto europeo per lo sviluppo del Sud“, si aprirà con l’intervento del segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e con la relazione del direttore dello Svimez Luca Bianchi.

Al tavolo dei commenti siederanno gli eurodeputati Sandro Ruotolo per S&D, Domenico Lucano per The Left, Leoluca Orlando per i Verdi, e la deputata M5S Anna Laura Orrico.

Modererà Franco Laratta, direttore di LaC News24.

Concluderanno l’evento Pasquale Tridico e Jussi Saramo, membro del Parlamento Europeo (The Left), coordinatore della Commissione Econ. La conferenza è aperta al pubblico, giovedì 4 settembre a Palazzo Sersale, Cerisano (Cosenza), per l’intera giornata.