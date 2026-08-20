Celico (Cosenza), concerto gratuito di Cristiano De André: ad aprire la serata la giovane cantautrice calabrese Chiara Morelli

Una serata nel segno della grande canzone d’autore italiana, tra continuità artistica, nuove generazioni e un forte legame con la poesia in musica. Il prossimo 21 agosto alle ore 21, Celico ospiterà il concerto ad ingresso libero di Cristiano De André, preceduto dall’esibizione della giovane cantautrice calabrese Chiara Morelli. L’appuntamento mette idealmente in relazione due percorsi molto diversi per esperienza e maturità artistica, ma accomunati dall’attenzione alla musica d’autore e, in particolare, dal rapporto con il patrimonio musicale di Fabrizio De André. Cristiano De André, polistrumentista e compositore, ha costruito negli anni una carriera fondata su una forte identità interpretativa, rileggendo anche il repertorio del padre attraverso arrangiamenti contemporanei e una presenza scenica capace di coinvolgere pubblici di generazioni differenti.

Ad aprire la serata sarà Chiara Morelli, 21 anni, indicata come una delle giovani realtà emergenti della scena musicale calabrese. Il suo percorso unisce formazione accademica e attività artistica: ha completato gli studi al Conservatorio Statale P.I. Tchaikovsky di Nocera Terinese in Canto Pop Rock, conseguendo sia la Laurea di Primo Livello sia quella di Secondo Livello con 110, lode e menzione d’onore.

Fin dai primi anni della sua formazione, Morelli ha coltivato una forte passione per l’opera e la poetica di Fabrizio De André, arrivando a dedicargli l’intero lavoro della propria tesi di laurea. L’apertura del concerto di Cristiano De André assume quindi per la giovane artista un significato che va oltre la semplice partecipazione a un evento musicale, mettendo insieme il suo percorso di studio e una delle principali fonti di ispirazione della sua formazione.

Una carriera iniziata a otto anni

Il percorso artistico di Chiara Morelli è iniziato molto presto. Nel 2012, all’età di appena otto anni, ha pubblicato il suo primo album, “Canzone”, seguito nel 2014 dal secondo lavoro ” Step by Step”. Negli anni successivi ha sviluppato anche l’attività di scrittura, diventando autrice e coautrice di musica e parole di diversi brani inediti. Tra i singoli pubblicati e accompagnati da videoclip ufficiali figurano ”I’ll always be here”, “Chissà perché”, “Perché Sia”, “E state insieme a me”, “L’universo”, “Non ho paura di niente”, “Cosa vuoi da me”, “E capirai” e Metro. Un repertorio cresciuto parallelamente alla formazione musicale e alle esperienze dal vivo.

Nel corso della sua giovane carriera, Morelli ha già accumulato diverse esperienze su palchi nazionali. Ha partecipato alla finalissima di Sanremo Junior, è stata presente a Casa Sanremo e si è esibita come ospite nelle edizioni del Memorial Mino Reitano, oltre ad aver tenuto numerose date in tutta Italia. Il percorso è stato accompagnato anche da diversi riconoscimenti, tra cui il Premio “Stelle di Calabria”, il Premio “Memorial Mino Reitano”, il riconoscimento come finalista a Sanremo Junior e il primo posto nella chart di AlteRad!o.

L’appuntamento di Celico si presenta quindi come un incontro tra la solidità di una figura centrale della musica d’autore italiana e il percorso di una giovane artista che ha costruito parte della propria formazione proprio attorno a quel patrimonio musicale. Per Chiara Morelli, aprire il concerto di Cristiano De André rappresenta un passaggio particolarmente significativo, perché mette insieme il rigore dello studio accademico, il lavoro sulla scrittura originale e l’amore per la grande poesia in musica. Per il pubblico, invece, la serata del 21 agosto alle ore 21 offrirà l’occasione di ascoltare due generazioni artistiche differenti riunite nello stesso appuntamento, con ingresso libero.