Cefalù, 865mila euro per il porto di Presidiana: via libera ai lavori sul pontile a T

Il pontile a T del porto di Presidiana, a Cefalù, sarà interessato da significativi interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a renderlo più efficiente e sicuro. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto per un importo complessivo di 865.538 euro, finanziato interamente attraverso il bilancio comunale. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza e la manutenzione strutturale del pontile, con la sostituzione integrale di tre campate compromesse attraverso un sistema tecnologicamente più moderno e prestazionale. Il progetto comprende inoltre il rinnovamento delle dotazioni impiantistiche, con l’obiettivo di migliorare complessivamente funzionalità e sicurezza dell’infrastruttura portuale.

Dopo l’approvazione da parte della giunta comunale seguiranno i necessari passaggi burocratici che porteranno alla pubblicazione del bando di gara e alla successiva aggiudicazione dell’appalto, propedeutica all’avvio dei lavori. “Si tratta di opere necessarie per una delle infrastrutture strategiche della città – dichiara il sindaco Daniele Tumminello -. Interventi che vengono finanziati dall’amministrazione comunale, consentendo anche un risparmio in termini di tempistiche, per fare sì che il pontile a T del porto di Presidiana sia messo al più presto in sicurezza nelle sue parti ammalorate dal tempo e dai fenomeni atmosferici”.