Caulonia Marina, torna “Nella Notte degli Artisti”: il Lungomare diventa un palcoscenico a cielo aperto

Il Lungomare di Caulonia Marina torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con la nona edizione del Festival “Nella Notte degli Artisti”, manifestazione dedicata all’arte in tutte le sue forme e caratterizzata dal claim “Dove tutte le forme dell’arte si incontrano”. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Gnoseon, in collaborazione con Ciavula.it e la Cooperativa Sankara, con il patrocinio del Comune di Caulonia. La manifestazione rientra inoltre nel programma degli eventi Bandiera Blu e propone un percorso diffuso tra creatività, artigianato e spettacolo dal vivo.

La serata prenderà il via alle ore 19:30 con la mostra curata dal Polo Liceale – Liceo Artistico di Siderno, che porterà sul Lungomare i lavori e la creatività dei giovani talenti. L’esposizione sarà accompagnata da un itinerario lungo tutta la passeggiata, con installazioni artistiche, pittura estemporanea e opere di street art. Tra le iniziative in programma figura anche Integrarte con “Mani in pasta – Le forme del Mare”. Il progetto prevede laboratori al tornio con maestri ceramisti, che mostreranno dal vivo le tecniche di lavorazione dell’argilla e offriranno ad adulti e bambini la possibilità di provare direttamente l’esperienza.

Spazio inoltre ai laboratori di decorazione a tema marino, affidati a maestri decoratori che realizzeranno dimostrazioni dal vivo di pittura a engobbio. L’offerta sarà completata dalla tradizionale Fiera dell’artigianato, con stand dedicati ai manufatti e alle creazioni degli artigiani e dei maestri locali. Dalle ore 21:00 il festival entrerà nel vivo con un programma di spettacoli che comprenderà body painting, trampolieri, acrobatica aerea, giocoleria infuocata, clowneria, teatro, illusionismo e magia. Una proposta costruita per coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva tra meraviglia, creatività e arti performative.

La nona edizione di “Nella Notte degli Artisti” conferma così la propria vocazione a riunire linguaggi artistici differenti in un unico grande evento, offrendo a residenti e visitatori una serata dedicata all’arte e allo spettacolo dal vivo sul Lungomare di Caulonia Marina.