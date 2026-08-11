Caulonia Marina, il 13 agosto la tappa del Summer Tour 2026 di ItaloDisco Arena | INFO

Prosegue senza sosta il Summer Tour 2026 di ItaloDisco Arena, il grande spettacolo musicale che sta attraversando le piazze italiane portando con sé l’energia, i colori e le emozioni della musica che ha fatto ballare intere generazioni. La prossima tappa è Caulonia Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove cresce l’attesa per l’arrivo di ItaloDisco Arena, protagonista della Notte Blu in programma giovedì 13 agosto. L’appuntamento è fissato a partire dalle 22.45, con ingresso gratuito, per una lunga notte all’insegna della musica live e del divertimento.

Sul palco prenderà vita un vero e proprio viaggio musicale attraverso gli anni ’70, ’80 e ’90, con i grandi successi che hanno segnato epoche diverse e che ancora oggi riescono a coinvolgere e far cantare il pubblico. Un mix di musica dal vivo, energia, spettacolo e coinvolgimento che rappresenta la formula vincente di ItaloDisco Arena.

Dopo le numerose tappe già realizzate nel corso dell’estate, il tour continua a raccogliere entusiasmo e partecipazione, trasformando ogni piazza in una grande pista da ballo a cielo aperto. Un format pensato per tutte le generazioni, capace di unire chi ha vissuto quegli anni e chi oggi riscopre quelle sonorità attraverso uno spettacolo moderno e dinamico.

A Caulonia Marina è dunque tutto pronto per una nuova notte di festa. La Notte Blu farà da cornice a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, con il pubblico pronto a lasciarsi trasportare dalle note dei grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90.

ItaloDisco Arena – Summer Tour 2026 arriva così in Calabria con la sua carica di energia, promettendo una serata di musica, spettacolo e divertimento.

Appuntamento giovedì 13 agosto, dalle ore 22.45, a Caulonia Marina (RC).