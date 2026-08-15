Caulonia in festa con ItaloDisco Arena: piazza trasformata in una grande pista da ballo

Musica, ballo e una piazza coinvolta fino all’ultima nota hanno accompagnato il successo di ItaloDisco Arena a Caulonia, uno degli appuntamenti inseriti nella manifestazione “Caulonia e le sue mille bolle blu”. L’evento è stato promosso dall’Amministrazione comunale per celebrare la quarta Bandiera Blu conquistata dal territorio grazie alla qualità delle spiagge e delle acque del litorale cauloniese. La serata ha trasformato la piazza in una grande pista da ballo, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale attraverso le principali hit dance dagli anni Settanta fino ai successi più recenti. Generazioni diverse hanno così condiviso musica e divertimento, cantando e ballando durante uno spettacolo costruito per mantenere costante l’interazione con gli spettatori.

L’appuntamento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, con l’assessora Antonella Ierace, nell’ambito del programma di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e alla celebrazione della nuova Bandiera Blu. La tappa calabrese ha fatto parte anche del Summer Tour 2026 di ItaloDisco Arena, che sta portando il format in numerose piazze italiane. Quello proposto a Caulonia è uno spettacolo che punta a unire repertori appartenenti a epoche differenti, facendo incontrare chi ha vissuto direttamente gli anni d’oro della disco dance e le generazioni più giovani, attraverso una formula moderna basata su musica dal vivo, DJ set, canto, ballo e animazione.

Johnny La Mesa alla guida dello show tra cantanti, ballerine e DJ set

A guidare lo spettacolo è stato il DJ Johnny La Mesa, ideatore e capitano del format. Sul palco si sono alternate le voci di Zena, Mhae Guerrero, Coline Saja e GioeleCosta, protagonisti di una lunga sequenza di successi musicali, accompagnati dalle ballerine Valeria e Rachele. Il compito di accompagnare e coinvolgere il pubblico durante lo show è stato affidato allo speaker Jo Remigare, mentre Nicolino, con la sua voce, ha accompagnato la parte della serata dedicata al DJ set di Marco Vee. Proprio il DJ set ha caratterizzato la fase conclusiva dell’appuntamento, con la piazza trasformata in una vera e propria dancefloor e il pubblico impegnato a ballare fino a tarda sera.

Il risultato ottenuto a Caulonia conferma il percorso di crescita di ItaloDisco Arena, concepito non come una semplice successione di esibizioni musicali, ma come uno spettacolo corale nel quale canto, danza, animazione, DJ set e rapporto diretto con il pubblico vengono integrati all’interno di un’unica formula. Uno degli elementi centrali del progetto è proprio la capacità di rivolgersi a fasce di pubblico differenti. Chi ha vissuto gli anni più rappresentativi della disco dance può ritrovare brani legati alla propria storia musicale, mentre le nuove generazioni possono avvicinarsi allo stesso repertorio attraverso uno spettacolo caratterizzato da ritmi, linguaggi e dinamiche contemporanee.

Alla base del format c’è inoltre una precisa identità di squadra. Musicisti, cantanti, ballerine, DJ e speaker lavorano insieme alla costruzione di ogni appuntamento, adattando lo spettacolo alla piazza e puntando sulla partecipazione diretta degli spettatori. Un’impostazione che a Caulonia ha trovato una risposta particolarmente calorosa.

La partecipazione registrata durante la serata ha rappresentato anche un momento di aggregazione all’interno di un programma nato per valorizzare Caulonia e il suo litorale. La celebrazione della quarta Bandiera Blu è stata così affiancata da un evento musicale capace di richiamare pubblico e di inserire la promozione del territorio all’interno di una più ampia proposta di intrattenimento estivo. Conclusa la tappa di Caulonia, il Summer Tour 2026 di ItaloDisco Arena proseguirà il proprio viaggio nelle piazze italiane. L’obiettivo resta quello che ha caratterizzato anche la serata cauloniese: far incontrare pubblici di età differenti attraverso la musica e trasformare ogni appuntamento in una grande festa collettiva.