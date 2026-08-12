Caulonia, il sindaco risponde alla Minoranza: “troppi verbali? 17 in 12 giorni, siamo per il rispetto delle regole” | VIDEO

Botta e risposta tra Maggioranza e Opposizione sulla questione multe a Caulonia. Nella giornata di ieri, i Consiglieri di minoranza Luana Franco, Antonio Marziano, Ilario Cavallo, Marialuisa Cricelli ed Enzo Frajia hanno diramato una nota nella quale sostenevano: “in questi giorni gli ausiliari del traffico stanno controllando a tappeto, a ondate successive, la strada che porta agli stabilimenti balneari oltre la fiumara Amusa, e stanno elevando numerosi verbali ai bagnanti e agli avventori.

È la stessa strada che il Comune ha ripristinato in terra battuta dopo il ciclone Harry, quando gli stabilimenti sono stati spostati oltre la fiumara, e sulla quale ha poi collocato la segnaletica con senso unico e divieto di sosta. Su quel tratto mancano i parcheggi. Chi va a mare lascia l’auto dove riesce, perché al momento un’alternativa non c’è.

Abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Sindaco Cagliuso, perché dia risposte su quello che sta accadendo con le multe. Ci vengono segnalati verbali elevati anche ad autovetture di persone con disabilità.

Lo abbiamo fatto per due ragioni. La prima è che i bagnanti sono esasperati, e con loro i concessionari e chi lavora sulla costa nelle poche settimane in cui la stagione produce reddito. La seconda è che, allo stato degli atti, non abbiamo alcuna garanzia che su quel tratto il Comune possa legittimamente elevare sanzioni”.

Nelle ultime ore è arrivata la risposta del sindaco Francesco Cagliuso che ha dichiarato: “è doveroso rispondere ad alcuni continui attacchi demagogici e infondati da parte della Minoranza. 15 giorni fa in un’assemblea pubblica dicono di non pagare i tributi. Avantieri riceviamo un’interpellanza in cui ci fanno numerose osservazioni per quanto riguarda il servizio nell’area dove sono stati collocati i lidi.

Capiamo subito che avrebbero voluto che noi scrivessimo ‘Caulonia chiuso per l’estate’, invece no. La mia amministrazione ha speso lì €100.000 fornendo i servizi: raccolta acque, servizio idrico, energia elettrica, strade e quindi dando la possibilità di collocare alle attività produttive i lidi. Sono stati fatti dei verbali, a proposito: in 12 giorni, 17 verbali, poco più di uno al giorno, perché non è regolamentata la viabilità. Abbiamo cercato di fare con modestia il nostro meglio perché siamo per il rispetto delle regole.

E addirittura chi ci chiede… chi avrebbe voluto in quelle interpellanze che noi chiudessimo per l’estate, ricordo che si è dimesso nella piena fase del ciclone Harry. Questo vi dice, ci dice, di quanto si è responsabili o irresponsabili nell’attività amministrativa e noi la riteniamo una cosa non giusta“.