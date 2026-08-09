Caulonia, conclusi i lavori sulla strada di Contrada Aguglia: intervento da oltre 147mila euro

Messa in sicurezza e migliorata la percorribilità di 1,5 chilometri di strada comunale che collegano la frazione Focà con la SS 106. L’intervento, finanziato con risorse del Piano Strategico della PAC 2023-2027, punta a migliorare i collegamenti a servizio di residenti e attività agricole

lavori caulonia

Si sono conclusi i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale di Contrada Aguglia, intervento promosso dall’Amministrazione comunale di Caulonia con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità a servizio di una delle aree rurali del territorio. L’opera è stata finanziata nell’ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027 – Sviluppo Rurale Calabria, Intervento SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali”. Si tratta di una misura finalizzata al potenziamento delle infrastrutture di base a servizio delle imprese e delle comunità rurali, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e all’attrattività delle aree più periferiche.

Il progetto è stato finanziato per complessivi 147.213,36 euro con risorse del PSP e del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2023-2027. L’intervento ha interessato complessivamente 1,5 chilometri della strada comunale di Contrada Aguglia, migliorandone le condizioni di percorribilità e garantendo un collegamento più sicuro a servizio dei residenti, delle attività agricole e di quanti utilizzano quotidianamente questa importante arteria rurale che collega la frazione Focà con la SS 106.

Commisso: “Trasformare i finanziamenti in opere concrete”

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso, che sottolinea: “Abbiamo utilizzato un importante opportunità di finanziamento per intervenire su una strada che riveste un ruolo significativo per i cittadini non solo della frazione Focà ma per le attività presenti nell’area. Portare a conclusione quest’opera è motivo di grande soddisfazione. L’intervento in Contrada Aguglia rientra in un percorso più ampio di attenzione alla viabilità comunale e, in particolare, alle aree rurali. Il nostro impegno è quello di intercettare le opportunità di finanziamento disponibili e trasformarle in opere concrete, capaci di rispondere alle esigenze quotidiane della comunità”.

La conclusione dei lavori rappresenta un ulteriore investimento sulla sicurezza, sull’accessibilità e sulla valorizzazione delle aree rurali di Caulonia, confermando l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso il miglioramento delle infrastrutture diffuse sull’intero territorio.

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