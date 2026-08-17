Cateno De Luca eletto presidente dell’Unione dei Comuni del comprensorio di Naxos e Taormina

Cateno De Luca, sindaco di Taormina, è stato eletto all’unanimità presidente dell’Unione dei Comuni del comprensorio di Naxos e Taormina. La scelta è arrivata da parte dei sindaci che compongono l’organismo territoriale, affidando così al primo cittadino taorminese un nuovo incarico istituzionale al servizio delle comunità coinvolte. La notizia principale riguarda proprio la convergenza unanime sulla figura di De Luca, chiamato ora a rappresentare e coordinare l’azione dell’Unione dei Comuni. Un ruolo che si aggiunge a quello di sindaco di Taormina e che interesserà direttamente più amministrazioni del comprensorio.

I Comuni che fanno parte dell’Unione

L’Unione dei Comuni del comprensorio di Naxos e Taormina è formata, secondo quanto indicato nella comunicazione diffusa da Cateno De Luca, da Taormina, Castelmola, Gallodoro, Giardini Naxos, Letojanni e Mongiuffi Melia. Si tratta di un organismo che riunisce diverse comunità dello stesso territorio e che, con l’elezione del nuovo presidente, individua in De Luca la figura incaricata di svolgere il ruolo per conto di tutte le amministrazioni e delle rispettive comunità.

Il ringraziamento di Cateno De Luca ai sindaci

Dopo l’elezione, il sindaco di Taormina ha ringraziato i colleghi per la fiducia ricevuta, sottolineando l’intenzione di affrontare il nuovo incarico con responsabilità e attenzione verso tutte le comunità rappresentate.

De Luca ha dichiarato testualmente: “Grazie colleghi Sindaci per avermi eletto all’unanimità Presidente dell’ Unione dei Comuni del comprensorio di Naxos e Taormina formata da Taormina Castelmola Gallodoro, Giardini Naxos Letojanni Mongiuffi Melia Cercherò di svolgere per conto di tutte le Comunita questo nuovo ruolo con lungimiranza e responsabilità”.