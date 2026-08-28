Catanzaro, ufficiale un nuovo arrivo: Marco Imperiale gradito ritorno, rinforzerà la difesa

Il Catanzaro riabbraccia Marco Imperiale. Il difensore classe 1999 torna a vestire la maglia giallorossa e rappresenta un innesto di esperienza per la retroguardia della squadra calabrese, alla ricerca di ulteriore solidità nell’ultima fase della sessione di mercato. Ad annunciare il ritorno del calciatore è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale: “Torna a vestire la maglia giallorossa il difensore Marco Imperiale, che arriva a titolo definitivo dalla Carrarese Calcio. Classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Catanzaro, Imperiale a 17 anni ha esordito con le Aquile tra i professionisti, per poi passare all’Empoli, quindi al Siena, al Piacenza e per sei stagioni alla Carrarese. Si lega al club giallorosso con un contratto triennale. Ha scelto il 3 come numero di maglia”.

Per Imperiale si tratta di un ritorno alle origini. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, il difensore aveva già debuttato con le Aquile tra i professionisti quando aveva appena 17 anni, prima di intraprendere un percorso che lo ha visto accumulare esperienza in diverse piazze del calcio italiano. Dopo il passaggio all’Empoli, il classe 1999 ha vestito le maglie di Siena e Piacenza, prima di diventare un punto di riferimento della Carrarese, dove ha militato per sei stagioni. Ora il ritorno in giallorosso con un accordo triennale e la scelta del numero di maglia 3.

L’arrivo di Imperiale si inserisce in una fase particolarmente intensa del mercato del Catanzaro, che nelle ultime settimane ha ufficializzato diversi movimenti in entrata con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e all’altezza delle ambizioni del club. Il difensore porta con sé un bagaglio importante di esperienza e conoscenza della categoria, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso per la squadra giallorossa in vista della nuova stagione.

Contestualmente il Catanzaro comunica anche “di aver trasferito alla Carrarese Calcio, con la formula del prestito temporaneo, l’esterno difensivo Gonçalo Esteves“.