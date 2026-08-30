Catanzaro, ufficiale la cessione di Pittarello: il bomber va al Pisa

Si separano le strade di Filippo Pittarello e del Catanzaro. La trattativa andava avanti da tempo ed era a buon punto, il calciatore era fuori dai piani tattici dell’allenatore dopo l’arrivo di Pecorino, mancava solo l’ufficialità, adesso arrivata. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo al Pisa, squadra avversaria dei giallorossi nella serata odierna. Nel comunicato del Catanzaro si legge: “US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Filippo Pittarello al Pisa Sporting Club.

La società ringrazia Pittarello per quanto fatto nel periodo vissuto in giallorosso e per l’impegno dimostrato, e gli rivolge i più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale“.