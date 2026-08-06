Catanzaro, tre nuovi impianti sportivi entrano ufficialmente nel patrimonio comunale

La Giunta comunale di Catanzaro, su proposta dell’assessore allo Sport Antonio Battaglia, ha approvato all’unanimità un provvedimento finalizzato al potenziamento e alla regolarizzazione del patrimonio impiantistico sportivo cittadino. L’esecutivo ha disposto l’integrazione dell’Allegato A del Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con la delibera del Consiglio comunale numero 69 del 26 maggio 2026, inserendo ufficialmente tre strutture di proprietà comunale di recente ultimazione o disponibilità. In base alle caratteristiche tecnico-strutturali e alle funzioni previste, i tre impianti sono stati classificati nella Tipologia B, riservata alle strutture sportive di esercizio destinate prevalentemente ad attività non agonistiche, ricreative, ludico-motorie, formative, scolastiche e di avviamento allo sport.

Tra le strutture inserite figura il campo di calcio a 5 in erba sintetica del quartiere Santo Janni, situato in via Fiume Neto numero 31. L’impianto ricade nell’area scolastica del plesso Santo Janni dell’Istituto comprensivo Catanzaro Sala-Santa Maria “Don Milani-M. Preti” ed è al servizio della scuola primaria e secondaria del plesso Fiume Neto. Si tratta di una struttura all’aperto, priva di spalti, destinata in particolare alle attività formative ed extracurriculari.

Il secondo impianto censito è il campetto polivalente in cemento del quartiere Sant’Elia, ubicato in via Monte Pecoraro. La struttura si trova nell’area adiacente al plesso della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Mater Domini Nord-Est Manzoni ed è destinata a sostenere le attività scolastiche, motorie e ricreative del quartiere.

Completa il nuovo elenco il Palazzetto dello Sport “Quirino Ledda”, noto come PalaLedda, nel quartiere Corvo. L’impianto indoor polivalente si trova in via Brigata ed è destinato alle attività motorie, formative e giovanili, ampliando così la disponibilità di spazi sportivi comunali al coperto.

“Questo provvedimento rappresenta un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione e nella corretta gestione del nostro patrimonio sportivo cittadino. Portiamo a compimento il censimento formale di spazi fondamentali per i quartieri, garantendo la piena fruibilità da parte delle scuole, delle associazioni giovanili e dei residenti in condizioni di assoluta sicurezza e regolarità amministrativa” dichiara Antonio Battaglia, assessore allo Sport del Comune di Catanzaro.