Catanzaro-Südtirol, parte la vendita dei biglietti per la Coppa Italia: prezzi e modalità di acquisto | INFO

La US Catanzaro 1929 ha reso noti prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per la gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro il FC Südtirol, in programma allo stadio “Nicola Ceravolo” sabato 15 agosto 2026 alle ore 18:00. La vendita dei tagliandi prenderà il via alle ore 10:00 di mercoledì 12 agosto 2026. I biglietti potranno essere acquistati online attraverso il portale uscatanzaro1929.ticketone.it oppure presso tutte le rivendite TicketOne abilitate sul territorio locale e nazionale. Il botteghino dello stadio “Ceravolo” sarà invece aperto esclusivamente sabato 15 agosto, giorno della gara, dalle ore 9:00 fino all’inizio dell’incontro.

Per la Curva Est “Mammì” il biglietto intero costerà 18 euro, il ridotto generico 14,50 euro e il ridotto Junior 7,50 euro. Per i Distinti “Tosatti” il prezzo sarà di 30 euro per l’intero, 24 euro per il ridotto e 12 euro per il ridotto Junior. Il settore ospiti avrà invece un costo di 18 euro per il biglietto intero. Il ridotto generico è riservato agli over 65, alle donne, ai militari, agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, agli studenti dell’Università Magna Graecia e ai ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009. Il ridotto Junior è invece destinato ai nati dopo il 1° gennaio 2015. Ai prezzi indicati sarà aggiunto il diritto di prevendita previsto dal circuito di vendita.

Tribuna chiusa e accrediti ridotti al minimo

La società ha precisato che, a causa della capienza limitata, tutte le tipologie di accrediti e biglietti omaggio saranno ridotte al minimo. Inoltre, considerata la chiusura del settore Tribuna per gli interventi di ristrutturazione in corso, per questa gara non sarà previsto l’accreditamento delle persone con disabilità. Per evitare lunghe attese ai botteghini nelle ore più calde della giornata, la US Catanzaro invita i tifosi a privilegiare l’acquisto online o presso i punti vendita TicketOne autorizzati.

Sia al momento dell’acquisto del biglietto sia all’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di identità, anche per i minori. L’acquisto del titolo di accesso comporta inoltre l’accettazione del Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato dalla US Catanzaro 1929, oltre al Regolamento d’uso dello stadio “Nicola Ceravolo”, entrambi consultabili sul sito ufficiale della società.