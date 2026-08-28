Catanzaro, straniero irregolare con condanne per gravi reati trasferito al CPR di Caltanissetta

Nuovo provvedimento del Questore di Catanzaro: un cittadino straniero, irregolarmente presente sul territorio nazionale e gravato da numerose condanne definitive per gravi reati, tra cui furto aggravato, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di stupefacenti, ricettazione, rapina aggravata e porto abusivo di armi è stato trasferito presso il CPR di Caltanissetta. L’uomo è stato individuato grazie all’attività di monitoraggio svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro. Al termine degli accertamenti, il Questore ha disposto il trattenimento presso il CPR, finalizzato al completamento delle procedure per l’espulsione e il successivo rimpatrio. Con il provvedimento odierno, salgono a 18 i cittadini stranieri irregolari accompagnati presso i CPR dall’inizio del 2026. Prevenzione, controllo del territorio e contrasto all’immigrazione irregolare: l’impegno quotidiano della Polizia di Stato per la sicurezza della collettività.