Catanzaro, stasera doppio evento tra Porto Village e Area del Porto: si parte con i Teppisti dei Sogni e si prosegue con l’Earth, Wind & Fire Experience

Prosegue a pieno ritmo la programmazione estiva nel quartiere marinaro di Catanzaro, con una serie di appuntamenti musicali pensati per animare diverse aree del litorale. Per la serata di oggi il programma sarà articolato in due momenti distinti, con un percorso a tappe tra il Porto Village e la vicina Area del Porto. Si parte alle ore 21:00 al Porto Village, dove saranno aperte le casette enogastronomiche, gli stand dedicati al food e le attività di intrattenimento pensate per i più piccoli. Sul palco si esibiranno I Teppisti dei Sogni, dando il via alla prima parte della serata.

Il momento clou è previsto a partire dalle ore 22:30, quando l’evento si sposterà nell’Area del Porto per il concerto della Earth, Wind & Fire Experience di Al McKay. Sul palco salirà Al McKay, storico chitarrista e compositore, nonché colonna portante della formazione originale degli Earth, Wind & Fire. McKay è inoltre co-autore di alcuni classici della musica funk e soul mondiale come September e Boogie Wonderland, brani che hanno contribuito a rendere celebre nel mondo il repertorio della storica formazione americana.

La programmazione degli eventi al Porto Village proseguirà poi nella serata di sabato 15 agosto con un appuntamento dedicato alla tradizione popolare e alla musica d’autore. In scena ci sarà l’orchestra spettacolo Tammurriata Nera, ensemble composto da 16 musicisti. La formazione proporrà un tributo alla musica napoletana, riletta e stilizzata alla maniera di Renzo Arbore, per una serata all’insegna di canti, balli in piazza e coinvolgimento del pubblico.