Catanzaro, modifiche alla viabilità e alla sosta in Piazza del Rosario e Via Mottola D’Amato | DETTAGLI

Catanzaro: a partire da domani, mercoledì 26 e fino a venerdì 28 agosto 2026, saranno in vigore diverse limitazioni alla sosta e al transito veicolare in Piazza del Rosario e Via Raffaele Mottola D’Amato

Cartello Divieto di Sosta su Strada Urbana
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

A partire da domani, mercoledì 26 e fino a venerdì 28 agosto 2026, saranno in vigore diverse limitazioni alla sosta e al transito veicolare in Piazza del Rosario e Via Raffaele Mottola D’Amato a Catanzaro. I provvedimenti si rendono necessari per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di scavo e posa in opera di un cavo interrato da parte della Ditta incaricata per conto di E-Distribuzione.

Dettaglio delle limitazioni e orari (Fascia oraria: 07:00 – 17:00)

Mercoledì 26 e Giovedì 27 Agosto 2026:

  • Divieto di sosta con zona rimozione e divieto di transito in Piazza del Rosario, nel tratto compreso tra l’ingresso dell’Archivio di Stato e l’intersezione con Via Raffaele Mottola D’Amato.

Venerdì 28 Agosto 2026:

  • Divieto di sosta con zona rimozione e divieto di transito in Via Raffaele Mottola D’Amato.
  • Inversione del senso di marcia in Salita del Rosario.

Per effetto delle chiusure previste per la giornata di venerdì 28 agosto, la viabilità subirà le seguenti variazioni:

  • Da Via Arcivescovado: Il traffico veicolare sarà deviato su Salita del Rosario (con senso di marcia invertito) per uscire direttamente su Corso Mazzini.
  • Da Piazza del Rosario: I veicoli regolarmente in sosta nella piazza dovranno defluire impegnando Salita del Rosario verso Corso Mazzini.
  • Da Vico II Mazzini: Il traffico veicolare sarà instradato e deviato su Corso Mazzini.
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