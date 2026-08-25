Catanzaro, modifiche alla viabilità e alla sosta in Piazza del Rosario e Via Mottola D’Amato | DETTAGLI

A partire da domani, mercoledì 26 e fino a venerdì 28 agosto 2026, saranno in vigore diverse limitazioni alla sosta e al transito veicolare in Piazza del Rosario e Via Raffaele Mottola D’Amato a Catanzaro. I provvedimenti si rendono necessari per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di scavo e posa in opera di un cavo interrato da parte della Ditta incaricata per conto di E-Distribuzione.
Dettaglio delle limitazioni e orari (Fascia oraria: 07:00 – 17:00)
Mercoledì 26 e Giovedì 27 Agosto 2026:
- Divieto di sosta con zona rimozione e divieto di transito in Piazza del Rosario, nel tratto compreso tra l’ingresso dell’Archivio di Stato e l’intersezione con Via Raffaele Mottola D’Amato.
Venerdì 28 Agosto 2026:
- Divieto di sosta con zona rimozione e divieto di transito in Via Raffaele Mottola D’Amato.
- Inversione del senso di marcia in Salita del Rosario.
Per effetto delle chiusure previste per la giornata di venerdì 28 agosto, la viabilità subirà le seguenti variazioni:
- Da Via Arcivescovado: Il traffico veicolare sarà deviato su Salita del Rosario (con senso di marcia invertito) per uscire direttamente su Corso Mazzini.
- Da Piazza del Rosario: I veicoli regolarmente in sosta nella piazza dovranno defluire impegnando Salita del Rosario verso Corso Mazzini.
- Da Vico II Mazzini: Il traffico veicolare sarà instradato e deviato su Corso Mazzini.