Catanzaro, modifiche alla viabilità e alla sosta in Piazza del Rosario e Via Mottola D’Amato | DETTAGLI

A partire da domani, mercoledì 26 e fino a venerdì 28 agosto 2026, saranno in vigore diverse limitazioni alla sosta e al transito veicolare in Piazza del Rosario e Via Raffaele Mottola D’Amato a Catanzaro. I provvedimenti si rendono necessari per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di scavo e posa in opera di un cavo interrato da parte della Ditta incaricata per conto di E-Distribuzione.

Dettaglio delle limitazioni e orari (Fascia oraria: 07:00 – 17:00)

Mercoledì 26 e Giovedì 27 Agosto 2026:

Divieto di sosta con zona rimozione e divieto di transito in Piazza del Rosario, nel tratto compreso tra l’ingresso dell’Archivio di Stato e l’intersezione con Via Raffaele Mottola D’Amato.

Venerdì 28 Agosto 2026:

Divieto di sosta con zona rimozione e divieto di transito in Via Raffaele Mottola D’Amato.

Inversione del senso di marcia in Salita del Rosario.

Per effetto delle chiusure previste per la giornata di venerdì 28 agosto, la viabilità subirà le seguenti variazioni: