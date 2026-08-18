Catanzaro, l’annuncio del Sindaco sulla riapertura di Viale dei Normanni: c’è la data

Una data certa per la riapertura di viale dei Normanni a Catanzaro: il 10 settembre la strada tornerà percorribile. Ad annunciarlo è stato sui social il sindaco Nicola Fiorita, intervenendo sui lavori che da tempo interessano una delle arterie importanti per la mobilità cittadina e per l’accesso al centro storico. Il primo cittadino ha riconosciuto i disagi provocati dal prolungarsi del cantiere e ha spiegato le ragioni che hanno determinato tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali, tra problematiche tecniche emerse durante gli scavi, modifiche al progetto e difficoltà legate alle condizioni meteorologiche.

“Una data certa per viale dei Normanni: il 10 settembre la strada riaprirà al traffico. So quanto questa riapertura sia attesa e quanto i lavori abbiano inciso sulla quotidianità dei cittadini, dei residenti e di chi ogni giorno deve raggiungere il centro storico. Il cantiere ha richiesto più tempo del previsto. Durante gli scavi, sono emerse alcune problematiche tecniche che hanno reso necessario modificare il progetto. Le condizioni meteorologiche, 3 cicloni nell’ultimo anno, hanno rallentato le attività non solo per la contingenza degli eventi alluvionali ma anche per le conseguenze che la grande quantità di precipitazioni unite alle criticità dei sottoservizi ammalorati, hanno portato nelle lavorazioni seguenti. Infatti nel corso dell’esecuzione dei micropali i terreni di fondazione sono risultati completamente saturi. Tale situazione ha comportato notevoli difficoltà operative durante le perforazioni che si sono prolungate molto oltre il previsto”.

Viale dei Normanni, i ritardi del cantiere e le difficoltà durante i lavori

Secondo quanto spiegato da Fiorita, le criticità incontrate non si sono limitate alle condizioni del terreno e agli effetti delle abbondanti precipitazioni. Il sindaco ha infatti fatto riferimento anche a difficoltà nel rapporto operativo con l’impresa incaricata dei lavori, sulle quali l’amministrazione sarebbe intervenuta per consentire la prosecuzione dell’opera. Il dato più rilevante per residenti e automobilisti resta però quello della riapertura, fissata per il 10 settembre. Da quel momento la strada tornerà a essere utilizzabile, anche se il completamento definitivo dell’intervento richiederà ulteriori lavorazioni nelle settimane successive. “Non sono mancate, inoltre, difficoltà nel rapporto operativo con l’impresa, sulle quali abbiamo lavorato per consentire la prosecuzione dell’opera. Il 10 settembre, però, viale dei Normanni tornerà percorribile. Nelle settimane successive proseguiranno le lavorazioni necessarie a completare definitivamente l’intervento, ma il primo risultato concreto e più atteso sarà raggiunto: restituire la strada alla circolazione”.

Restano ancora da definire nel dettaglio le modalità con cui verrà regolata la circolazione al momento della riapertura. L’amministrazione comunale ha annunciato che le indicazioni saranno rese note non appena sarà completata la definizione dell’assetto viario. La riapertura di viale dei Normanni viene considerata un passaggio particolarmente importante per alleggerire le difficoltà alla mobilità cittadina e migliorare i collegamenti con il centro storico di Catanzaro, dopo un periodo nel quale il cantiere ha inciso sulla quotidianità di residenti, cittadini e pendolari. “Comunicheremo tempestivamente anche le modalità con cui sarà regolato il traffico, non appena saranno definite nei dettagli. È un passaggio importante per la mobilità cittadina e per il centro storico. Continuerò a seguire il cantiere con la massima attenzione fino alla conclusione di tutti i lavori”.